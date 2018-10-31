被討債擄走丟包？真相是酒駕怕移送

警方到場發現李男機車，認為實情並非李男所說，戳破他謊言。（林雅惠翻攝）

友善列印
中時

高市一名52歲李姓無業男，31日凌晨2時50分自行向警方報案遇到債主，人及機車遭推落山下，警方到場處理發現實情並非如此，且他身上外傷像自摔不像毆傷，渾身酒意的李男見無法狡辯，最後坦承因酒駕怕被移送法辦，才亂編一場，員警對其酒測值0.46mg/l，全案依公共危險罪及誣告罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，31日凌晨李男報案稱10月30日傍晚5時在高雄市鳥松區夢裡東巷附近，遇到綽號阿祺的債務人向他討債務未果而毆打他，致使他受傷昏倒後將人及機車推落山下，直到他隔天凌晨2時醒來時，發現躺在夢裡西巷151號對面樹林。

警方到場時李男已在路旁，臉部擦傷，意識清楚無生命危險，消防局人員立即將他送往長庚醫院救治，當場發現李男身上有很濃厚酒味。

李男向現場記者表示，2個月前向錢莊借貸3萬元，因無力償還，30日下午5時，在住家附近遭人強押上車痛打昏迷，事後人與機車被推落山下，今晨驚醒後趕緊打電話求救。

不過警方前往醫院調查事情來龍去脈，發現李男閃爍其詞，對於警方的詢問都推說忘記了，員警發現事有蹊蹺，應另有隱情，經鍥而不捨的追問下，終於突破他心防，李坦承因酒後駕車自摔，因怕警方依酒駕移送，才謊報被債主追討債務遭擄，警方偵訊後依公共危險罪及誣告罪將他移送橋檢偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )

肉包致命吸引力 她摔斷腿獲國賠3… 週刊再爆掏空 眷宅社：擬對週刊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。