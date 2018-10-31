被討債擄走丟包？真相是酒駕怕移送

2018年10月31日 11:15 中時 林雅惠

高市一名52歲李姓無業男，31日凌晨2時50分自行向警方報案遇到債主，人及機車遭推落山下，警方到場處理發現實情並非如此，且他身上外傷像自摔不像毆傷，渾身酒意的李男見無法狡辯，最後坦承因酒駕怕被移送法辦，才亂編一場，員警對其酒測值0.46mg/l，全案依公共危險罪及誣告罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，31日凌晨李男報案稱10月30日傍晚5時在高雄市鳥松區夢裡東巷附近，遇到綽號阿祺的債務人向他討債務未果而毆打他，致使他受傷昏倒後將人及機車推落山下，直到他隔天凌晨2時醒來時，發現躺在夢裡西巷151號對面樹林。

警方到場時李男已在路旁，臉部擦傷，意識清楚無生命危險，消防局人員立即將他送往長庚醫院救治，當場發現李男身上有很濃厚酒味。

李男向現場記者表示，2個月前向錢莊借貸3萬元，因無力償還，30日下午5時，在住家附近遭人強押上車痛打昏迷，事後人與機車被推落山下，今晨驚醒後趕緊打電話求救。

不過警方前往醫院調查事情來龍去脈，發現李男閃爍其詞，對於警方的詢問都推說忘記了，員警發現事有蹊蹺，應另有隱情，經鍥而不捨的追問下，終於突破他心防，李坦承因酒後駕車自摔，因怕警方依酒駕移送，才謊報被債主追討債務遭擄，警方偵訊後依公共危險罪及誣告罪將他移送橋檢偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )