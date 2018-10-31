他挺川普 取消出生公民權未必牴觸憲法

美國總統川普接受媒體專訪表示，他打算簽署行政命令終結「在美出生即公民」政策。(圖/達志影像)

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中時電子報

美國總統川普接受媒體專訪表示，他打算簽署行政命令終結「在美出生即公民」政策，引起軒然大波。批評者指出，此舉不旦逾越總統職權，亦可能引發憲法爭議，不過副總統潘斯力挺川普，認為總統此舉未必直接牴觸憲法。

川普接受美國新聞網站Axios獨家專訪指出，他計劃簽署一項行政命令，取消非美國公民與無證移民的嬰兒在美國出生便可獲得公民身分的權利。

川普表示：「我們是世界上唯一一個國家，任由一個人入境我國生孩子，然後嬰兒就能變成美國公民、享盡一切好處。這實在太荒謬了，這個政策必須結束。」不過許多法界人士認為總統此舉將與憲法第14修正案的 「所有在美國出生或是歸化者，都是美國公民。」相抵觸，勢必受到最高法院挑戰。

對此潘斯30日接受訪問說，我們珍視憲法第14修正案，但是，最高法院從未就此修正案是否適用於非法入境美國者做出判例。

1868年憲法修正案第14條通過生效確定屬地主義的出生公民權，當時美國並無移民政策，未限制移民，也無所謂非法移民問題。

潘斯強調，每天有一千人非法跨越邊境進入美境，非法移民問種。潘斯也提到，他認為出生公民權」就是問題漏洞之一，國會也正考慮以立法來改變目前的出生公民權，目標都是致力修改移民系統。

(中時電子報)

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