高雄》對韓國瑜雞蛋裡挑骨頭 孫大千4字曝民進黨下場

2018年10月31日 11:31 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨立委邱議瑩日前在LINE群組中以「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」等言詞攻擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜，惹怒許多網友。對此，前國民黨立委孫大千還原韓國瑜的原話，並表示民進黨「雞蛋裡挑骨頭」，最後只會落得「自取其辱」的下場。

孫大千在臉書發文指出，韓國瑜的原話是，只要能創造一萬個就業機會，他就以身相許，晚上陪他睡覺，但是「不要誤會，這是指晚上陪你泡茶聊天」。孫說只要是頭腦正常的人，都聽得出來這只不過是一句「拿自己來開玩笑」的玩笑話。「為的是要表達，他不計一切代價，要為高雄市的下一代，增加返鄉工作的可能性」。

其次，韓國瑜自己要「以身相許」和「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」，完全是不同的兩件事情。孫說若要用這樣刻薄的角度，來解讀一句玩笑話，很難獲得民眾的認同。而要無限上綱成為婦女議題，更難免有羅織罪名的嫌疑。

孫大千說韓國瑜講這段話真正的目的，是為了刺激高雄的經濟發展，促進高雄的投資，為高雄的子弟提供更多的就業機會。當民進黨見獵心喜，瘋狂的抹黑抹黃韓國瑜的同時，一方面等於為韓國瑜在招商所做的努力和用心來大肆宣傳，另外一方面也凸顯民進黨在過去20年間什麼事都沒做的窘境，他說這根本就是「搬石頭砸自己的腳」的蠢事。

「韓國瑜為了改變高雄，翻轉高雄，絞盡腦汁，用盡方法。民進黨，你們除了玩弄文字遊戲，打擊對手之外，為了高雄，你們又做了什麼呢？」孫說在過去20年的執政期間，民進黨如果能夠拿出對付韓國瑜十分之一的功力，來建設高雄市，民進黨這一次在高雄市會選得這麼慘嗎？

(中時電子報)