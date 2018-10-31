嘉義》蘭潭畔豪宅農舍遭爆夜夜笙歌 屋主澄清夜夜念經

2018年10月31日 11:54 中時 廖素慧

蘭潭保護區畔的豪宅農舍遭掛大型看板爆料。（廖素慧攝）

嘉義市議會每位議員29日收到一封「搶救蘭潭水庫保護區」的陳情書，指稱蘭蘭潭水庫保護區北側「長出」白色豪宅，質疑以「農舍」之名濫墾之實，31日某週刊更爆料「官商勾結，夜夜笙歌」，建商屋主黃朝雲夫婦澄清「一切合法，是夜夜在佛堂念經」。

31日上午農舍豪宅的旁邊豎立起5、6幅大型看板，與某週刊出刊時間同時、爆料的內容幾乎如出一轍，震撼地方政壇、工商業界，同時影射市長涂醒哲及前市長黃敏惠，因為建照、使用執照剛好是2人擔任市長期間，各界揣測紛紛疑與市長候選人蕭淑麗陣營有關，但蕭淑麗否認，澄清「她不清楚」。

屋主老爺建設董事長黃朝雲及黃李素如夫婦出面說明表示，取得該農地已13年，103年前市長黃敏惠時期取得建築執照，104年涂醒哲市長執政期間取得使用執照，土地約799坪，建坪約208坪，興建農舍均按步就班辦理手續，過程合法，有建照、使照及權狀，何來特權？整個申請過程跑了2年，她坦蕩蕩，禁得起檢驗。

黃朝雲表示，此棟農舍是依《都市計畫法台灣省施行細則》申請在都市計畫內的保護區興建，目前屋子尚未完工，家具都尚未完全配置好，哪來夜夜笙歌？屋內有佛堂，倒是夜夜在佛堂念經是真的。

黃李素如說，對天發誓從沒有找到任何首長關說，因為關說沒有用，申請過程中只接觸承辦人員，只要老爺建設的建案有只審核更嚴格，不被刁難就阿彌陀佛了，是正派經營的建商，這棟是她在建築業打拚30年，為自己打造的唯一一棟自己夢想中的家

，一定是謹慎處理每一個環節。

黃朝雲說，外界揣測與選舉有關，他不做太多聯想，且他與3位市長候選人都是朋友，今天清晨外出運動尚未看到有屋旁有大幅看板，但上午8時左右即出現，週刊也未向他們查證，合理懷疑是有計畫的操作，只是大家都議論紛紛與選舉有關，但他不做此揣測。

(中時 )