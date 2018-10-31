男友手機掉進馬桶糗到爆 竟被女友意外抓包他出軌

2018年10月31日 11:43 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

網友Trevor在推特分享一個耳聞鄰居情侶吵架的趣事。(擷圖自推特)

有時事情就是這麼瘋狂！誰會想到三更半夜在忙著工作時，會意外聽到對面小巷一對情侶的吵架聲，原因是男友手機掉進馬桶而被抓包他出軌偷吃，由於整個對話過程夾雜笑聲尖叫聲和憤怒聲，彷彿上演一場爆笑肥皂劇，而令網友嘖嘖稱奇。

網友Trevor在推特分享一個耳聞鄰居情侶吵架的趣事。他說，自己午夜3點半忙著工作，正在觀看影片，但距離約20英尺的對面巷子傳來吵架聲，突如其來的爭吵，令他忍不住拉長耳朵細聽，再將整個過程文字直播在推特上，引來一堆網友圍看。

情侶對話是這樣開始的。某個深夜對面公寓傳來男子高音頻的慘叫聲：「我把手機掉進馬桶了！」，接著聽到一個女子的聲音說：「洗一洗阿」，男子說沒辦法，女子回稱手機有防水沒關係，請他開門，還說要幫他拿，但男子堅持不開門，並持續尖叫：「它（手機）在我剛剛拉的屎裡面，我要吐了！」、「我再也沒辦法接電話了！」。

女子一直勸男友，把手機撈起來多沖幾次水就好了，但男子似乎無法忍受惡臭，發出一陣嘔吐聲，女友問男友：「你該不會又吐到馬桶裡的手機和屎上吧」，然後她忍不住大笑起來，這讓男友更受窘難堪。

約莫過了幾分鐘，又傳出女子突然高分貝質問男子，「什麼！你這混蛋，跟那個女的在視訊裡做什麼！」，男子解釋：「我們沒有做過啦，你幹嘛這麼生氣？我沒出軌！」，女友火大怒斥：「你們倆都對著視訊自慰，這就是出軌啊，混蛋！」，這時，男友似乎對著手機視訊另一端的對象喊：「我的天啊！你能不能先掛掉？」，女友說：「她現在還沒掛嗎？以後就讓她處理你的屎事吧！」

(中時電子報)