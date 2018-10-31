神鬼無間真實版老大 獄裡被挖眼慘死

電影《神鬼無間》取材自美國最惡名昭彰的黑幫老大「白毛」巴爾杰（James "Whitey" Bulger），最近被發現離奇在獄中身亡。(圖/美聯社)

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中時電子報
陳舒秦

電影《神鬼無間》取材自美國最惡名昭彰的黑幫老大「白毛」巴爾杰（James "Whitey" Bulger），最近被發現離奇在獄中身亡，不僅遭兇手打爆頭，還被試圖挖出眼睛，手段相當兇殘。

巴爾杰為愛爾蘭裔美國人從1975年開始長期擔任FBI秘密線民，FBI為獲取情報，長期故意放任他進行犯罪。1994年，巴爾杰被FBI內鬼通風報信，開始逃亡一途，名列FBI十大通緝要犯，懸賞金僅次於全球頭號恐怖分子賓拉登（Osama bin Laden），賓拉登死後，升格為十大要犯之首，他在2012年遭到逮捕。

其中2006年此片由名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，傑克尼克遜（Jack Nicholson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演美國警匪片《神鬼無間》（The Departed）的取材來源就來自巴爾杰，傑克尼克遜其中的角色就讓人聯想到巴爾杰。

不過他才才剛移入高度安全的吉尼亞州黑澤爾頓聯邦監獄次日，離奇在獄中身亡，據傳3名囚犯將巴爾杰的輪椅推到監視器拍不到的死角，用包在襪子裡的鎖頭，狠打他的頭部，並試圖挖出他的眼睛，下場十分悽慘。

(中時電子報)

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