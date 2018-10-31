看好台灣觀光　洲際酒店集團招攬台實習生

2018年10月31日 11:47 旺報 李侑珊

亞太地區旅遊正夯，台灣連續三年旅遊人次超過1000萬人大關，「洲際酒店集團」（InterContinental Hotels Group）看好台灣觀光市場，與臺北城市科技大學簽署產學合作計畫，雙方將共同培養精品旅館、飯店專才，學生不只至知名酒店實習，且將一圓進軍世界級飯店工作的夢想。

全球都在拼觀光，根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）報告，2017年亞太地區共接待超過3億名的遊客，使得亞太地區旅遊業已躍升為世界旅遊業龍頭地位，為使觀光人才更具國際競爭力。

臺北城市科技大學攜手全球領先酒店業者之一的知名「洲際酒店集團」產學合作，洲際酒店集團旅店遍布於全球近100個國家並擁有經營近5400家酒店的規模，雙方將共同培養精品旅館、飯店專才，學生不只至知名酒店實習，且將一圓進軍世界級飯店工作的夢想。

洲際酒店集團看好台灣觀光市場，預計2021年包含旗下金普頓酒店及餐廳(Kimpton Hotels & Restaurants)、英迪格酒店（Hotel Indigo）、皇冠假日酒店（Crowne Plaza）等品牌大幅拓展台灣的據點，尤其我國近年最引以為傲的就是軟實力，已在亞太地區首屈一指，因此使得洲際酒店集團首度與台灣的兩所高教體系合作育才，北部選擇城市科大，南部選擇台南應用科技大學。

臺北城市科技大學民生學院學生2017年參與國際比賽榮獲近2百面獎牌肯定，且到法國、義大利米其林餐廳實習，因此吸引洲際酒店集團到校挖掘人才，雙方簽訂產學合作計畫，洲際酒店集團不只提供實習工作，且將派業師到校為學生打造餐飲內外場、烘焙與旅館管理等專業人才課程。

臺北城市科技大學餐管系大四生蕭沐晨，參加與該校與法國菲尼斯泰爾省公益商會「菁英培訓產學合作計畫」，讓他有機會到法國布列塔尼的米其林星級餐廳「allium」，在高壓的環境中實習讓他重新領略廚藝的技巧與獨立思考的能力。

蕭沐晨說，實習四個月期間，他負責前菜，每一天都在找最貼近自己的工序，做好客人的開胃菜，他鼓勵學弟妹要勇敢接受挑戰，「給自己一次衝的機會，人生變得大不同」。

臺北城市科技大學表示，洲際酒店集團在簽完約後，隨即進行人才招募說明，預計招收30位學生進入飯店實習，未來學生表現良好，更有可能前往分布在全球100個國家的洲際酒店集團知名飯店工作。

(旺報 )