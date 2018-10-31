勞動部又改口！勞檢台鐵查出3成違法

2018年10月31日 11:47 中時 李宜秦

立法院今日召開社福及衛環委員會，勞動部部長許銘春接受質詢時表示，今年1到9月針對台鐵進行60場勞檢，發現18件違反勞基法的案例，比例高達3成，與22日勞動部主張的「檢查到3起」說法大相逕庭，對於勞動部不斷改口、自打臉，立委蔣萬安怒批「可見台鐵過勞是常態、不是個案」。

立委蔣萬安今在社福及衛環委員會上質詢，他指出台鐵為解決行車安全，推出普悠瑪、太魯閣雙駕模式，行政院長賴清德甚至表示要找退休司機員回鍋支援，蔣萬安怒批「問題是在列車故障，卻找沒有維修、駕駛能力的助理來雙駕，根本治標不治本、本末倒置，是例外變原則」。

蔣萬安質疑，台鐵局根本沒有調查退休司機員的意願與身體狀況是否適任，也沒有編列相關預算，且台鐵主張近3年55到59歲間自請退休的司機員約80人，但司機員會想要提早退休必有其原因，怎麼還會想回鍋支援？

交通部次長王國材表示，今日開始調查退休司機員意願與狀況，並且也會與交通委員會討論預算問題，若緊急狀況之下可能動用基金。蔣萬安痛罵，台鐵完全沒有周延考量，竟從賴揆口中說出這種不可行的計畫，非常誇張。

台鐵副局長何獻霖表示，退休司機員若支援雙駕，不會負責主要駕駛職務，僅能從旁協助司機員注意號誌等，因此若離開超過半年者，只須進行7天的訓練就可上路。

另外許銘春答詢時表示，勞動部針對台鐵在今年1到9月進行了60場的勞檢，發現有12場、18件違反勞基法的案例，包括未給加班費、保險給付問題、超時工作、特休不給休等。然而勞動部在22日時表示60場內僅查到3件違法，與今天的說法迥然不同。

蔣萬安指出，尤振仲一個月內超時違法工作就有兩例，可見台鐵超時非個案、是常態，直說勞動部每次都只會表示「在檢討」，導致如今普悠瑪發生如此重大事故，蔣萬安怒批「是把台灣人命當兒戲？」

(中時 )