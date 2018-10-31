閃電回台5小時 U19兩小將再隨女足出征塔吉克

2018年10月31日 11:45 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

位於中亞的塔吉克，對中華女足而言是完全陌生的國度，唯獨未成年的林欣卉、蘇育萱例外。兩人剛踢完U19亞青女足資格賽，地點就是塔吉克的希薩爾市，只是回到台灣才5小時，又得隨成年國家隊再度飛去塔吉克，角逐奧運資格賽。

「塔吉克就是很乾燥，空氣不好，在那邊比賽要習慣空氣和海拔，一開始跑起來會比較吃力，球場則是人工草皮，」說起塔吉克，林欣卉和蘇育萱儼然成為「嚮導」，但也不約而同的苦笑說：「不過那邊常常沒熱水，在飯店洗澡很痛苦…」

其實U19和奧運女足都去塔吉克比賽，林欣卉、蘇育萱也獲得成年隊徵召，中華足協曾考慮讓她們留在當地。但兩人都才17歲，要在塔吉克待上4天，保險起見要把隨隊管理提前派去，這樣大部隊一路上就沒人照料，只好讓她們一口氣把飛機「坐好坐滿」。

中華女足30日晚間搭機出征塔吉克，行前於桃園機場合影留念。（李弘斌攝）

「其實我們覺得就待在飯店很安全啦，不過大人不放心…」兩人還得意的說，球鞋和一些裝備已經先寄放在塔吉克的飯店，減輕負擔。不過前往送機的足協秘書長方靖仁，發現林、蘇的行李箱還是全滿，莞爾的說：「才回台灣5小時，一定又裝滿零食了，真的是小女生…」

年輕就是本錢，從塔吉克飛回台灣，林欣卉和蘇育萱在桃園機場依然神采奕奕。然而U19女足月中飛往中亞的塔吉克，是經過北京轉機，需要台胞證，奧運女足時間倉促趕辦不及，選擇搭荷航飛阿姆斯特丹、土耳其的轉機路線，共需28小時才能抵達目的地，也辛苦兩位小將了。

(中時電子報)