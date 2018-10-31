《全台最速報》韓國瑜外溢效應發酵 衝擊北市選情？柯Ｐ不擔心

2018年10月31日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎韓國瑜外溢效應發酵 衝擊北市選情？柯Ｐ不擔心

國民黨中央預計11月11日號召六都市長候選人在凱道同台，一方面造勢，另一方面也替台北市長候選人丁守中站台加持，外界格外關注目前超高人氣的高雄市長候選人韓國瑜北上，是否發揮外溢效應，替丁爭取到更多原本支持柯的選票。對此，市長柯文哲今表示不擔心，因為中間力量在台北市算是比較成功穩固。

◎侯友宜新莊市場掃街 親民人氣旺婆媽粉絲搶合照

新北市長候選人侯友宜31日前往新莊區聯邦市場掃街拜票，所到之處依舊獲得攤商及買菜民眾熱烈歡迎，走沒兩三步就有人送上菜頭、蒜頭等吉祥物，凍蒜聲不絕於耳，侯友宜也熱情回應每位選民的要求，拍照或合照來者不拒，展現親民風度。

◎有一種哀傷很難遺忘 成大校長公開信哀悼受害生

成功大學28日發生女研究生在校內不幸遭清潔工殺害的悲劇，成大校長蘇慧貞31日發表一封致成大教職員生及家長公開信，反省現有安全體系在事後雖發揮若干作用，但顯然不盡周全，無法防患悲劇於未然！「有一種哀傷很難遺忘，我們悲慟一個年輕生命早逝，我們選擇面對同學、面對家長、也面對社會，深刻反省、勇敢承擔！」強調事發後檢視校園安全機制，承諾期待一個更友善、安全的成大校園。

◎安平妙壽宮籌備建醮 重資修復全台灣最古老王船

超過半個世紀沒有建醮的三級古蹟台南市安平區妙壽宮，即將舉辦戊戌年禳災祈安三朝王醮大典。配合此次的王船醮，廟方也邀請王船師傅陳金龍，不惜重資以古法修復「金萬安號」王船，希望讓這艘目前全台最古老的王船，繼續保有傳統風味。

(中時電子報)