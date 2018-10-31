金門 》「金門縣跨黨派聯盟」成立 相約不買票

2018年10月31日 11:55 中時 李金生

歐陽彥木強調，聯盟成立的主旨之一在揚棄政黨包袱，一切施政均以鄉親意志為歸。（李金生攝）

前福建省政府主席顏忠誠（左三）和前金門縣長李炷烽（右一）替歐陽彥木站台打氣。（李金生攝）

金城鎮長候選人歐陽彥木今（31）日成立競選總部，前福建省政府主席顏忠誠、前縣長李炷烽等人站台加油打氣，支持者激情搖旗吶喊，展現一戰成功的高昂士氣。他並號召其他16位縣議員、鄉鎮長和村里長候選人成立「金門縣跨黨派聯盟」，強調要丟掉政黨包袱，聽人民的話向前走，「不買票」清白參選，協力改變金門的選風。

人口數4萬3000餘人，占全縣35％的金城鎮，一向是兵家必爭之地，今年共有5人角逐鎮長，已連選2次的歐陽彥木，這回第3度叩關，多年來累積的人脈和基層實力，備受各方矚目。

歐陽彥木今早成立競選總部，包括久未出席公開場合的前福建省政府主席顏忠誠、前縣長李炷烽和前立委曹原彰、前金城鎮長鄭慶利，以及原也有意投入鎮長選舉的許乃權將軍等人替他站台加油，讓支持者十分振奮。

歐陽彥木同時也在今天成立「金門縣跨黨派聯盟」，強調該聯盟成員在這次5合1選舉中，將以「不買票」、「清白參選」來爭取鄉親的認同，也期待形成一股清新的白色力量，為改變金門「賄選島」的惡質選風一起努力。

歐陽彥木強調，該聯盟成立的主旨之一也在揚棄政黨包袱，一切施政均以鄉親意志為歸，真正傾聽人民的聲音、走應當走的路，全心全力為人民服務。

目前，該聯盟成員已有縣議員候選人莊旭英、吳金璞和金城鎮長候選人歐陽彥木、金湖鎮長候選人陳文顧、金寧鄉長候選人陳成泉、金沙鎮長候選人王國代、烈嶼鄉長候選人洪燕玉、金城鎮代候選人陳子芸、翁沂杰、金寧鄉代候選人鍾尚志、金沙鎮代候選人蔡連進、烈嶼鄉代候選人吳福全、方駿洋、金城鎮長珠沙里長候選人薛金萬、金沙鎮何斗里長候選人陳福林、洋山里長候選人何鴻樟及金寧鄉安美村長候選人莊振興等人。

(中時 )