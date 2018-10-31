金融版無間道！簽賭集團臥底金融機構當內應

2018年10月31日 11:57 中時 陳世宗

警方從林女住處及車上、信用部等，查獲賭金141萬7470元及存摺23本等贓證物。（陳世宗攝）

「內神通外鬼！」38歲的林姓女子等10人，共同經營六合彩等賭博，為隱匿營利賭博所得，透過任職農會信用部的林姓姪女，將賭金轉至他帳戶或提領、收受現金進行洗錢，使金流面產生斷點躲避檢警查緝。刑事局偵六隊經過1年多追查偵破，查扣賭金141萬7470及存摺23本等，依賭博等罪嫌移送法辦。

刑事局偵六隊隊長賴英門說，這是國內第一起金融機構違反洗錢防制法、洩密案等被偵辦的案件！任職於某農會信用部的林姓女子，身為金融機構第一線職員，明知政府積極推動防制洗錢等重大政策，竟利用職務之便，將金融機構變成地下簽賭站最安全的ATM，將人頭帳戶內之犯罪所得層轉至他帳戶或提領、收受現金交付給賭博上下游。

警方調查，林姓女子為金融機構從業人員，還吸收同事協助她伺機窺探該農會收發、辦理的司法及政府機關查調相關金融犯罪資料，再將查辦資訊洩漏給她的阿姨林姓主嫌，其行為已犯洩漏國防以外機密及他人涉犯洗錢罪之機密等；林女儼然是地下簽賭站最強守門員，既幫助簽賭站隱匿金流，更將檢警查詢公文洩密無遺。

警方29日前往該農會搜索時，還有六合彩地下簽賭站的下線拿11萬元現金，臨櫃要交給林女收受；因林女不在場，竟要旁邊的胡女代為轉達即要離去，顯見林女平常與地下簽賭站資金的交付頻繁。經調查，林女從民國100年即任職該農會信用部，去年起就涉嫌為她擔任組頭的阿姨進行洗錢。

賴英門指出，警方於大里、太平及神岡區等，林女住處及車上、信用部等，共查獲賭金141萬7470元及存摺23本贓證物，警方依賭博、洩密、洗錢等罪嫌，將主嫌林女及林姓行員等11人，依法移送法辦。林姓主嫌及林姓行員分別以100萬、50萬元交保，其他參賭人員，分別以3至5萬元交保，全案正擴大偵辦中。

(中時 )