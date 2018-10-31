失智老婦攜鉅款找嘸路 甜美女警助她回家

黃姓老婦身懷鉅款迷路，大同分局民族所女警吳家瑜協助返家。〔謝明俊翻攝〕

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中時
謝明俊

疑有失智傾向的77歲黃姓老婦，原住北市大同區迪化街，後因在士林區承德路買了新家搬走，但黃婦還是掛念老家，日前，黃婦帶著鉅款獨自溜出新家，攔搭計程車要回老家看看，結果卻說不清楚要在那下車，司機就近求助大同分局民族路派出所員警，順利通知家人接回。

日前，一名計程車司機打電話報案指稱，迪化街2段有一名迷途老婦人需要警方協助，大同分局民族路派出所女警吳家瑜立即到場，先將迷途老婦人帶回派出所了解處理。

原來，這名計程車司機先前是在士林區承德路4段搭載黃姓老婦，表示要到大同區迪化街，但到了迪化街後卻說不出要在那下車，才報警請求協助。

吳家瑜經詢問老婦，黃姓老婦疑有失智現象，不斷喃喃自語，說要回迪化街2段的老家，卻又無法清楚說明確切地址，也回答不出自己年籍及住所。

吳家瑜查看老婦隨身攜帶物品，赫然發現老婦竟隨身帶著30萬的現金，卻沒帶任何身分證件，吳員於是利用警用M-POLICE系統中的人臉辨識系統，比對出黃姓老婦的確實身分後，聯絡黃婦女兒前來。

據葉姓女兒向警方表示，老家原在大同區迪化街2段，後來全家搬遷至士林區承德路四段，因母親患有失智症，平時都在家中休養，今日趁家人忙碌之際獨自外出，未料竟跑回迪化街了，而母親平日在家都總是堅持隨身攜帶鉅款，家人也束手無策，所幸警方及時協助，家屬非常感謝警方熱心協助。

(中時 )

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