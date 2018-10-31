高雄》回敬邱議瑩 韓國瑜：民進黨已成專賣黑漆工廠

韓國瑜剛剛北上準備接受香港媒體節目專訪前，被問到邱議瑩該不該為「陪睡說」道歉，他說，民進黨中央黨部就變成油漆工廠，而且只賣一種油漆，就是黑色的。(朱真楷攝)

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韓國瑜剛剛抵達華視大門，準備進入香港媒體專訪。(朱真楷攝)

民進黨立委邱議瑩抹黑高雄市長韓國瑜的「陪睡說」，引爆逾10萬名網友灌爆邱議瑩臉書。對此，韓國瑜剛剛被問到邱議瑩是否該對抹黑道歉時，他說，「我已經講到不想講了，一到選舉，民進黨中央黨部就變成油漆工廠，而且只賣一種油漆，就是黑色的」，現在的民進黨，真的是已經到了不抹黑、不用奧步就不會選舉。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜颳起旋風，陸續有民調顯示他的支持度已顯著領先對手陳其邁。隨著高雄選情湧現翻轉跡象，日前韓國瑜一席「以身相許招商引資」的說法，意外引來民進黨立委邱議瑩說成是要讓支持者的老婆陪睡，言論一出，目前已有逾10萬名網友湧入邱議瑩臉書粉絲團表達不滿。

對此，韓國瑜剛剛北上準備接受香港媒體節目專訪前，被問到民進黨抹黑人家該不該道歉，他說，這件事情其實應該要反過來看，因為「同樣的話」（指招商引資），如果民進黨來說就通通沒事，「就像海龍王出巡，海水自然會讓開」，但只要國民黨講就通通有事，「尤其是韓國瑜講就罪加一等」。

韓國瑜說，就好像他說招商引資，或者是要在高雄推雙語教學，如果這些事情是進黨在推，或者是行政院長賴清德要推，民進黨一定是一片拍手叫好，「但韓國瑜說要推雙語教學就變成消滅母語，這種雙重標準每天都在發生」。

(中時 )

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