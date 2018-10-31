雲林》農民怒了！二崙鄉掛「 票投李進勇等同支持吳音寧」布條

2018年10月31日 12:08 中時 周麗蘭

二崙鄉重要路口懸掛反吳音寧的布條。（周麗蘭攝）

電線桿也張貼反民進黨的文宣。（周麗蘭攝）

二崙鄉退休國小老師彭瑞昌自掏腰包設計兩張文宣，呼籲雲林縣民與高雄選民一起覺醒。（周麗蘭攝）

張麗善二崙鄉後援會製作綠布條「民進黨不倒，農民不會好」、「票投李進勇等同支持吳音寧」，在重要十字路口懸掛，最近遭不明人士拆除，後援會31日議論紛紛，強調吳音寧不下台農民就不會好。

二崙鄉退休國小老師彭瑞昌自掏腰包設計兩張文宣，呼籲雲林縣民與高雄選民一起覺醒，他表示，北農實習生吳音寧上台後，菜價整年平均價格跌落10元，吳音寧的無能害慘全台灣農民沒錢可賺。

崙西社區理事長廖進福表示，農民怎麼可能不罵吳音寧，他舉二崙鄉農會為例，往年每年存款都有4億元，今年少2億元，沒短少的2億元是老農津貼沒領出來，很多農民開始小額借款30、40萬元，以前是賺了錢拿去農會存。

他說，農民運一箱菜去台北100元，扣除箱子費、運費、管理費，根本沒錢可賺，大家對吳音寧的印象很壞很壞，「怎麼可能不罵她」，她管理不好，菜價「5、4、3、2、1」，最近有人運蕃薯葉去北農，拍賣價低到每公斤3、4元。

農民廖而長說，退休軍公教大都是無經濟生活能力，一下子砍那麼多，現在又要補助一人1500元去花蓮旅遊，鵝毛出在鵝身上，這是甚麼爛政府，蔡英文不配當領導人，應該要讓全民富起來有能力旅遊，不是拿錢救濟旅遊業。

張麗善二崙鄉後援會秘書李合銅表示，吳音寧做得那麼差，不勝任總經理職務，李進勇還支持吳音寧，他們懸掛布條並不是抹黑，拆除的人絕對不是農民。

(中時 )