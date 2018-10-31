金庸辭世 唐鳳：幼年深受「張三丰老師」影響

2018年10月31日 12:04 中時 張理國

武俠小說泰斗金庸辭世，政委唐鳳上午表示，她也是金庸迷，外公家還有整套金庸，從早期的作品到新修版他都有在追，最早看的作品是《倚天屠龍記》，其中張三丰教授張無忌太極劍的過程，不介意對手觀看，就是「開放式創新」，等於小時候就受到「張三丰老師」影響。

唐鳳上午跟媒體茶敘，被問到金庸武俠小說，唐鳳表示，她記得剛識字不久時，外公家裡就有整套早期版本的金庸，幾乎是一識字就開始看金庸，「因為外公是武俠小說迷，全套都有看」，後來二版新修版什麼都有在追，自己確實是金庸書迷。

唐鳳說，外公今年超過一百歲了，每個月回淡水看外公時還是會聊到武俠小說，因為這是外公的愛好，等於家族都有在看金庸。

唐鳳說，她印象深刻的，是很小時候喜歡看《倚天屠龍記》，其中第二十四章太極初傳柔克剛，這是張三丰閉關一年研究後的發明，包括太極拳、太極劍的發展，雖然當時有些緊急事故發生，但張三丰還是關心的還是他的研究、教育工作，她印象比較深刻的張三丰用太極劍教張無忌時，張無忌的對手是方東白，方東白想說自己是張無忌的對手，就不要去看張三丰傳授張無忌太極劍，但張三丰認為方東白也是劍術名家，等於剛有新的研究發明，大家一起來切磋，這個就是「開放式創新」，他完全不怕張無忌的對手學到整套太極劍，因為太極的精神就是用意不用力，可以傳下去，這比比武的勝敗還要重要，所以「張三丰老師」在小時候就對她很有影響。

唐鳳說，自己的母親也在學習教學太極導引並教授太極，這些對她幼年成長有相當多實際影響。

(中時 )