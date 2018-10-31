找到了！研究揭人們愛恐怖電影、鬼屋探險的關鍵原因

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）社會學家 Margee Kerr 和研究團隊，經2年研究，找到人們願花時間金錢嚇自己的原因。圖為恐怖電影《劫孕》。（威視提供）

友善列印
中時電子報

許多人喜歡找刺激，愛看恐怖小說、恐怖電影，到鬼屋探險，為何他們願意花時間、金錢嚇自己?根據研究，在經歷這些恐怖歷程後，會情緒高昂、不再焦慮和疲倦，甚至感到快樂，主要原因是他們挑戰個人恐懼並更了解自己。

《科技新報》報導，研究恐懼的匹茲堡大學（University of Pittsburgh）社會學家 Margee Kerr 為尋找確切的答案，和研究團隊在匹茲堡郊外一個鬧鬼景點的地下室建立了移動實驗室，招募262位客人進行調查。

該調查限成人參與，參與者在約 35 分鐘過程，得經歷一系列刺激場景，除令人不安的角色和特效，還可能被演員觸碰、限制行為甚至受到些微電擊；團隊也使用了腦電波（EEG）感測器來比較其中 100 位參與者的腦波活動。

經過兩年收集參觀者的數據後，終於對受驚嚇變得吸引人的原因有些初步理解，參與者在穿越經歷鬧鬼景點後，都回報更高昂情緒，感覺不再那麼焦慮和疲倦，而高度緊張與害怕的人隨後感覺到快樂程度也更高，有參與者表示，他們挑戰了個人恐懼並更了解自己。

在腦電波數據的分析中，那些體驗後心情轉好的參與者，大腦反應度普遍下降，亦即參與者在高度緊張和可怕活動中，可能會在一定程度上「關閉」大腦，並使自我感覺提升。

Margee Kerr指出，具娛樂性的恐懼體驗與參與馬拉松、挑戰艱難攀岩的感受類似，一種不確定感、體力消耗、對自我的挑戰，以及完成時獲得的成就感。

冒險和好奇心態讓人受益，然而緊張和恐怖的體驗並不適合所有人， 所以不要再拉無法接受的朋友去接受刺激，也不要質疑那些喜愛看恐怖電影或鬼屋探險的人，畢竟在安全的條件下，參與和不參與的理由就只與個人喜好有關。

(中時電子報)

文章來源：《科技新報》

文章來源：Why is it fun to be frightened?

不沾鍋會致癌？專家揭安心用5招 但這4種食物母湯
同學癌死、大妹中風！他揭這3種生活惡習最糟
響應分級醫療 台中太平長安醫院… 台中花博紀念郵票開賣！4大花卉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。