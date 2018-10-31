找到了！研究揭人們愛恐怖電影、鬼屋探險的關鍵原因

2018年10月31日 12:08 中時電子報 戴安瑋

許多人喜歡找刺激，愛看恐怖小說、恐怖電影，到鬼屋探險，為何他們願意花時間、金錢嚇自己?根據研究，在經歷這些恐怖歷程後，會情緒高昂、不再焦慮和疲倦，甚至感到快樂，主要原因是他們挑戰個人恐懼並更了解自己。

《科技新報》報導，研究恐懼的匹茲堡大學（University of Pittsburgh）社會學家 Margee Kerr 為尋找確切的答案，和研究團隊在匹茲堡郊外一個鬧鬼景點的地下室建立了移動實驗室，招募262位客人進行調查。

該調查限成人參與，參與者在約 35 分鐘過程，得經歷一系列刺激場景，除令人不安的角色和特效，還可能被演員觸碰、限制行為甚至受到些微電擊；團隊也使用了腦電波（EEG）感測器來比較其中 100 位參與者的腦波活動。

經過兩年收集參觀者的數據後，終於對受驚嚇變得吸引人的原因有些初步理解，參與者在穿越經歷鬧鬼景點後，都回報更高昂情緒，感覺不再那麼焦慮和疲倦，而高度緊張與害怕的人隨後感覺到快樂程度也更高，有參與者表示，他們挑戰了個人恐懼並更了解自己。

在腦電波數據的分析中，那些體驗後心情轉好的參與者，大腦反應度普遍下降，亦即參與者在高度緊張和可怕活動中，可能會在一定程度上「關閉」大腦，並使自我感覺提升。

Margee Kerr指出，具娛樂性的恐懼體驗與參與馬拉松、挑戰艱難攀岩的感受類似，一種不確定感、體力消耗、對自我的挑戰，以及完成時獲得的成就感。

冒險和好奇心態讓人受益，然而緊張和恐怖的體驗並不適合所有人， 所以不要再拉無法接受的朋友去接受刺激，也不要質疑那些喜愛看恐怖電影或鬼屋探險的人，畢竟在安全的條件下，參與和不參與的理由就只與個人喜好有關。

(中時電子報)