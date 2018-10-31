台中花博紀念郵票開賣！4大花卉、石虎家族吸睛又吸金

2018年10月31日 12:10 中時 盧金足

台中市政府與中華郵政合作，以台中盛產4大花卉百合、文心蘭、劍蘭及火鶴，及花博吉祥物石虎家族為題材，發行兩款「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」。（盧金足攝）

「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」以台中盛產4大花卉百合、文心蘭、劍蘭及火鶴為主題。（盧金足攝）

「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」以花博吉祥物石虎家族為題材，吸引集郵民眾搶購收藏。（盧金足攝）

中華郵政贈送「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」給台中市長林佳龍（右），花博展期間，台中郵局將進駐后里森林園區設置郵政服務區。（盧金足攝）

台中市府與中華郵政合作，以台中盛產4大花卉百合、文心蘭、劍蘭及火鶴，及花博吉祥物石虎家族為題材，發行「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」1套4枚及小全張1張。31日在台灣大道市政大樓舉辦紀念郵票發行典禮，並設置臨時郵局，發售紀念郵票與限量發行的典禮紀念卡，吸引民眾排隊購買並搶蓋紀念郵戳。

發行典禮邀請台市長林佳龍、中華郵政總經理陳憲著到場，尼加拉瓜駐台大使達比亞、花博紀念郵票設計師曾堯生等人也到場共襄盛舉，為郵迷簽名。

林佳龍表示，市府團隊為花博積極籌備，歷經2000多個日子的努力，花農、建築師、施工團隊、策展團隊、園藝師、志工夥伴以及工作人員，無不付出極大心血，希望讓世界看見台灣的實力與台中的用心。一點一滴的累積及成長，等待11月3日盛開綻放，感謝中華郵政把花博籌辦過程中全民一起努力的過程，化成永恆的美好記憶。

「因為花博，美好的事正在發生！」林佳龍說，花博讓全台灣人民動起來，園區內就有7個主要展覽館跟裝置藝術都是來自國營、民營企業，包括中華郵政、中油、台電，還有多名知名藝人、設計師等大力協助，要透過花博將台灣的國力及軟實力呈現給全世界。

中華郵政總經理陳憲著表示，「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」以百合、文心蘭、劍蘭及火鶴等花朵的特寫，搭配花博logo，生動展現台中4大盛產花卉之美，附籤票則透過花海圖案呈現遼闊的欣賞視野。

花博展期間，台中郵局將進駐后里森林園區設置郵政服務區，並販售題花博紀念郵票、台中特色郵票等，讓大家來參觀花博的同時，也可以擁有便利的用郵服務。

經發局表示，紀念郵票面值分別為6元、8元、9元及28元；小全張3枚郵票採橡木桶造型之創新設計，郵票圖案分別為抱著百合的虎爸(面值13元)、嬉戲於大安水蓑衣花器裡的來虎(面值15元)及手持蝴蝶蘭的虎媽(面值17元)，版銘以多樣花卉組成台灣圖案，樂虎與歐米馬穿梭花朵間，展現充滿生意盎然的氣象。

發行典禮上也結合觀光、花藝及繪畫，現場有花卉藝術創作、2018亞洲速寫年會、台中市郵學會等設置攤位，除靜態欣賞畫作、郵票及花藝作品外，可拍照打卡當郵票主角、嘗試人體彩繪，參加「大玩台中臉書粉絲專頁」現場直播抽獎。

(中時 )