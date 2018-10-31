神鵰俠侶誰最受人喜愛 不是楊過、小龍女而是這個小配角

古天樂與李若彤版本的神鵰俠侶是粉絲公認最經典的一部 (圖／翻攝自網路)

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中時電子報

《神鵰俠侶》乃是金庸的顛峰之作，也是金庸被翻拍最多次的作品，楊過和小龍女至死不渝的愛情也為書迷所喜愛，但其實作品中，最溫暖人心，受到書迷喜愛的不是他們，而是裡面一個過場的小龍套－馬光佐。

身為忽必烈座下的五大高手之一，馬光佐其實武功平平，靠的是人高馬大與驚人力氣，論功夫遠比不上其他4人，就連個性也南轅北轍，剛毅木訥又粗枝大葉的個性與其他各懷鬼胎、陰險毒辣的4人形成鮮明對比，成為整部作品中，除了「老頑童」周伯通之外最可愛的角色。認識楊過時間雖然不過幾天，但卻推心置腹，將楊過當成自己兄弟對待。

楊過一行人造訪絕情谷後，金輪法王多次挑撥離間，加上前後任谷主公孫止與裘千尺都意圖致楊過於死地；馬光佐也是唯一站出來幫助楊過的人。

馬光佐雖然定位是反派，但從沒做過傷天害理之事，為人重情重義，就連楊過也覺得甚為可惜，因此力勸馬光佐離開忽必烈，回歸家鄉，馬光佐也笑著答應楊過，在臨走前更是祝賀楊過與小龍女，詢問楊過何時可以吃到喜酒，為書中第一個支持師徒戀之人，接著便哈哈大笑，瀟灑離去。

馬光佐個性天然呆卻又重情義，身為反派卻多次出手相挺楊過，幾次與楊過的互動中被楊過唬的一楞一楞，都讓書迷笑得開懷，因此出場篇幅雖短，但已是書迷們最喜愛的人物。

(中時電子報)

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