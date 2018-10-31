NBA》上季兩大勁敵趴下 勇士衛冕絆腳石剩誰

火箭和騎士兩大強敵本季都提前趴下，還有哪隊能成為勇士的衛冕之路的絆腳石？(美聯社資料照)

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中時電子報

NBA球季開打兩周就出現讓人難以置信的場面，上季戰績最佳的火箭，如今苦吞4連敗，上季闖進總決賽的騎士只打6場比賽就換了教頭，兩大強敵如今都提前趴下，反觀尋求3連霸的勇士則來勢洶洶，本季還有哪隊能成為勇士奪冠上的絆腳石呢？

火箭上賽季例行賽65勝17敗，全聯盟第一，本季因為保羅被禁賽兩場，哈登受傷缺陣，打了6場比賽僅拿到1勝，西區戰績與太陽並列墊底，絲毫看不出是一支上季止步西區決賽的強者。

騎士上賽季雖然跌跌撞撞，但在詹姆斯領軍下仍舊殺進總決賽，本季在詹姆斯「西進」之後，全隊實力崩盤，開季吞6連敗，球隊快刀斬亂麻拔掉總教練泰隆盧的兵符，今日好不容易從老鷹守中止敗拿到首勝，但1勝6敗在東區與巫師同為倒數第一的球隊。

勇士在季前延攬的聯盟第一中鋒考辛斯，即便他還在傷兵名單中，但史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林組成的四巨頭依舊威猛無比，尤其是柯瑞先創下開季連續7場都投進5顆三分球的紀錄，緊接著克雷湯普生又在昨日以14顆三分球改寫單場三分球紀錄，狀態無人能擋。

目前看來能夠阻攔勇士衛冕之路的球隊，西區可能是金塊(勇士至今唯一吞下敗績)，東區則是7連勝、全聯盟尚未輸過球的公鹿，里歐納德坐鎮的暴龍，以及擁有厄文、戈登海沃德、塔圖等好手的塞爾提克。

(中時電子報)

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