高雄》罵韓國瑜「陪睡」被嗆爆！邱議瑩十大經典事件簿曝光

2018年10月31日 12:09 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

民進黨立委邱議瑩因「老婆陪睡說」指責國民黨高雄市長候選人韓國瑜，反被網友罵爆，截至31日上午，邱議瑩臉書粉絲頁已湧入至少30萬則幹譙留言，連日來邱議瑩三個字已佔據各大新聞媒體版面，網友盤點邱議瑩十大經典爭議事件，回顧她如何從政壇漂亮寶貝變成「噁心的大人」。

網路溫度計DailyView根據《KEYPO大數據關鍵引擎》列出邱議瑩十大爭議事件：

第1名 轟韓國瑜「陪睡政見」

邱議瑩在line群組抨擊韓國瑜「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」被群組內其他人截圖公開，引發熱烈討論。

第2名 南部淹大水赴波蘭參訪被罵

繼左打薛香川、右批韓國瑜後，日前南部多處水患，邱議瑩被發現和立法院副院長蔡其昌等人到波蘭國會交流，邱回應自己是「外交救災」，被問到為何不趕回台灣時，邱回答「哈哈哈，你們以為是台北跟高雄嗎？」

第3名 八八風災罵薛香川吃大餐「氣到快中風」

2009年八八風災，時任行政院秘書長的薛香川陪岳父吃飯，因一句「父親節耶，吃個飯過分嗎？」被邱議瑩炮轟辭職下台，邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，還說自己「氣到快要中風」。

第4名 勞基法審查嗆時力「太陽花大崩潰了」

立法院院會通過《勞基法》一讀時，時代力量立委徐永明質疑會議程序違法，甚至霸佔發言台，邱議瑩此時大翻白眼喊：「你不要再說了，你們太陽花已經大崩潰了！」

第5名 諷刺勞團抗議「都放錄音帶」

《勞基法》修法引起許多勞團抗議，立法院內的審查會議遭杯葛時，國民黨立委張麗善批評民進黨沒聽到外面勞工抗議的聲音，此時邱議瑩竟回應：「那個是放錄音帶的啦，連抗議都不認真」。

第6名 踹破法務部長辦公室大門罵「孬種」

2013年因不滿前總統陳水扁被移送台中監獄附設培德醫院專區，邱議瑩等人到法務部抗議，邱大腳一伸，踹破法務部長曾勇夫的辦公室木質大門，至今仍然深印網友腦海。

第7名 嗆林淑芬「跟環團站在一起羞辱黨內立委」

2017年審查礦業法修正草案時，邱議瑩和同黨立委林淑芬爆發激烈口角，林淑芬先批評經濟部說法與業者一模一樣，被邱議瑩回嗆，「大家都在改革，不是只有你在改革，我審到12點坐12天，只有你有嗎？妳和環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思，不想講妳還這樣！」

第8名 立院打群架遭許淑華呼巴掌掐脖子

國民黨立委許淑華在立院甩了邱議瑩一巴掌，被網友喻為中華民國最著名的立法院打架事件之一。

第9名 批評韓國瑜風災時「不顧災情唱歌跳舞」

韓國瑜日前為支持身障團體活動，與身障朋友熱情共舞，卻被邱議瑩批「高雄市淹大水，你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」

第10名 失言罵在野黨立委「番仔」

2016年政府欲開放日本核災地區食品來台，國民黨立委要求農委會先進行專案報告，但人數不敵民進黨，提案遭駁回，邱議瑩怒嗆「不跟你們吵了啦，跟你們這些番仔講話也沒效」，引發國民黨原住民立委不滿，揚言要把她送紀律委員會。

(中時電子報)