美台中關係 酈英傑重申：遵守台灣關係法及美中三公報

2018年10月31日 12:20 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）處長酈英傑8月上任至今，今首度對外召開記者會。酈英傑重申，儘管各種區域的挑戰變動，「美國對台政策從未改變」。過去40年來，《台灣關係法》與「美中聯合三公報」一直是美方「一個中國」政策的基礎，這也指引美國與台灣及中華人民共和國的關係。

酈英傑致詞時指出，美國政策是基於幾項原則，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，即代表對西太平洋地區和平及安全的威脅，而為美國所嚴重關切。

就兩岸關係，酈英傑強調，美國反對片面改變現狀的企圖，美方歡迎台海兩岸努力進行減少衝突並改善兩岸關係之和平與穩定的對話。美國將持續與台灣合作，推動共享民主價值，並促進雙方經濟關係的改善，美國也將繼續履行美國在《台灣關係法》下的承諾。

酈英傑也提出他擔任AIT處長的「四個增進」，包含增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

酈英傑說，就安全合作部分，增進安全合作與改善台灣的自我防衛能力是攜手並進的；增進美台經濟與商業關係使雙方都得以蓬勃繁榮。就增進台灣在全球社會的參與，美方持續與台灣進行非正式磋商及交流，使台灣能在國際社會扮演更重要的角色。增進美台人民的關係則期待有更多的美國各州在台灣設立辦事處，推動商業及旅遊。

(中時 )