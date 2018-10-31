美麗島最新民調 蔡賴不信任度達到新高

總統蔡英文（右二）談到自己與閣揆賴清德（左二）。（本報系資料照）

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中時
／台北報導

《美麗島電子報》今公布最新民調，蔡英文總統的信任度26.7％，不信任度58.8％，各是蔡在2016年執政後的新低與新高；行政院長賴清德的信任度42.9%，不信任度47.2%，不信任比率再次逆轉超過信任。

國民黨高雄市候選人韓國瑜人氣爆表後，國民黨聲勢亦水漲船高，依據《美麗島電子報》同一份調查顯示，41.7%民眾對國民黨有好感，比上月調查陡增11個百分點，而 57.5%對民進黨反感，比上月調查陡增5.5個百分點，達到新高。

美麗島電子報發布10月台灣民心動態調查，就蔡英文信任度與執政滿意度而言，26.7%信任蔡總統，比上月調查減少3.2個百分點，58.8%不信任蔡，比上月增加3.4個百分點。值得注意是，該份民調指出，在民進黨支持者中，雖有64%信任蔡英文，但比上月陡降10個百分點，23.2%不信任，比上月增加4.8個百分點，因此蔡英文以兼黨主席為民進黨縣市長候選人站台輔選，雖能凝聚部分支持者，但也會勾起多數民眾貶大於褒的執政評價。

在滿意度方面，本月民眾對蔡英文執政有25.5%滿意，比上月減少1.5個百分點，67.3%不滿意，比上月調查增加4個百分點，不滿意蔡的比率達到2016就任後新高。

就賴清德而言，本月調查顯示42.9%信任賴，但比上月減少2.8個百分點，47.2%不信任，比上月增加5.7個百分點，不信任比率再次逆轉超過信任，而且是就任行政院長1年多來的新高。《美麗島電子報》指出，民調執行期間政府正在調查台鐵普悠瑪列車出軌翻覆的重大傷亡事件，換言之，民眾對政府部門就此事危機處理態度與方式的初步看法已包含在內。

在賴的滿意度方面，38.3%民眾滿意閣揆賴清德施政表現，比上月略增1.9個百分點，52%不滿意，比上月調查陡增5.6個百分點，這也是賴清德任閣揆1年多來，首次有超過半數民眾不滿意其施政。

《美麗島電子報》並就民眾對朝野兩大黨的好感度進行調查，結果顯示，27.4％對民進黨有好感，比上月調查增加1個百分點，57.5％對民進黨反感，比上月調查陡增5.5個百分點，反感度再達新高。經交叉分析顯示，學歷愈高的民眾對民進黨愈反感。

同時，41.7％民眾對國民黨有好感，比上月調查陡增11個百分點，39.2％對國民黨反感，比上月調查減少3.8個百分點，本月民眾對國民黨的好感雖然高於反感，但是仍在抽樣誤差範圍內，卻已反映出民眾對國民黨、民進黨印象評價差距持續擴大。

(中時 )

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