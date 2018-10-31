疫苗僅檢驗190支挨批 食藥署：已具代表性

2018年10月31日 12:17 中時 林周義

變為咖啡色的賽諾菲流感疫苗。（疾管署提供）

公費流感疫苗近日連連出包，不僅法國進口的疫苗變為咖啡色，國內製造的疫苗也出現白色懸浮物，引發外界對衛福部品管的質疑。立委陳宜民今（31日）於衛環委員會抨擊，食藥署僅抽檢190支疫苗，不到千分之5，理由是疫苗很寶貴。食藥署對此回應，190支疫苗已具代表性，不同類型的疫苗規定不一。

出包的公費疫苗，分別為法國賽諾菲公司的VAXIGRIP巴斯德流感疫苗，及國光生物科技公司 /AdimFlu-SPP「安定伏」裂解型流感疫苗。其中，同批號賽諾菲疫苗已接種3.2萬劑，同批號國光疫苗則接種2.5萬劑。

「應該要擴大檢驗，8、9萬支裡面，只檢驗190支！」陳宜民表示，檢驗的比例應為百分之5，而非千分之5，食藥署昨天給他的理由是疫苗寶貴。衛福部部長陳時中回應，疫苗的製造過程若有所失，則整批疫苗都會有問題，初步判定兩起異常僅為單一狀況，且為載具所致。

依據《藥事法》74條，每類疫苗的抽檢數量不一。食藥署研究檢驗組組長王德原表示，流感疫苗需進行11種檢驗，經計算後決定檢驗95支疫苗，另95支則用以備存，共計190支。「理論上，每批疫苗的第1支和第99支都是一樣的」，因此190支已具代表性。

陳時中表示，疫苗異常的具體原因仍待評估，賽諾菲公司的檢驗報告將於1個月內出爐，國光生物公司則最快在3天內交出初步報告，10天內交出完整報告。至於公費流感疫苗安不安全？陳時中表示，仍建議民眾施打，另承諾明（1日）將召開學者專家會議，並將內容對外公布，讓民眾安心。

(中時 )