花博準備好了！外埔園區由台北花博團隊管理

2018年10月31日 12:16 中時 盧金足

台中花博本周六隆重開幕，各園區營運團隊正緊鑼密鼓做好各項準備。其中，負責外埔園區營運管理的集思會展事業群，具備28年會展產業經驗，曾執行台北花博爭豔館、雲林農博等大型活動，成員經驗豐富。園區經理李玲儀表示，團隊除了返鄉台中甚至外埔在地人才，其餘均為北中南各地區菁英，到台中共同為這場國際盛會打拼，一定要帶給遊客最專業優質的服務。

集思團隊成員以花博LOGO代表外埔的橘色做為制服主色，成員日前穿上制服合影，展現專業與活潑的精神。園區經理李玲儀，以及成員蘇啟豪均具備2010台北花博專案經驗；鄂盈謹曾為台北世大運專案人員；胡耿哲、王玉如、邱琬婷、陳映帆為會展產業相關人員，其他成員也多來自旅遊百貨業，對公共服務均有豐富的專業經驗。

外埔園區經理李玲儀表示，營運團隊的成員來自北中南各界菁英，除北部的集思會展事業群，有台北世大運團隊成員、中南部的知名展覽公司、品牌飯店管理人員、奇美博物館的專業人才，離鄉背井來到台中共同參與這場國際盛會，將全力以赴，帶給遊客最專業與優質的服務。

李玲儀也指出，團隊也有從外縣市返回台中故鄉、甚至就是外埔人的成員，對於能參與世界級的博覽會，成員們均感到與有榮焉，台中人更是加深對自己家鄉的認同感。

對於外埔園區營運管理，李玲儀說，外埔園區以傳達農業刻苦耐勞精神，以及建立台灣人對於這片土地的情感連結為核心，「樂農館」與「智農館」為主體展館，「樂農館」展出台灣重要作物，呈現台灣農業故事。

「智農館」則展示1千種珍稀植物，打造「植物方舟」，也展示台灣瀕臨滅絕的原生植物、科技運用於農業的方法等。園區並設置全台首創、擁有水底觀景窗的分水步道，讓遊客彷彿漫步水中，感受水生生態的奧妙。團隊會全力以赴，讓每位遊客都能快樂參觀、收獲滿滿。

(中時 )