「螃蟹王」謝順泉與越南籍配偶 同心打造樂活名攤

2018年10月31日 16:39 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚在前總統馬英九的名字旁落款，讓排隊名攤「螃蟹王」主人謝順泉相當興奮。（范振和攝）

花蓮東大門夜市「螃蟹王」主人謝順泉以新鮮、衛生的產品，擦亮金字招牌 。（范振和攝）

國民黨中央委員連勝文（右三）特定在「螃蟹王」名攤前，拍照留念。（范振和攝）

花蓮東大門國際觀光夜市排隊名攤「螃蟹王」，主人謝順泉娶了越南籍配偶葉氏樂後，夫妻倆胼手胝足，努力10餘年，終於闖出一片天，最近拿下經濟部評核4星級「樂活名攤」認證，讓他整天喜上眉梢。

幽默好客的謝順泉1999年時進入吉安鄉自強夜市營業時，一開始只賣臭豆腐，生意不好，後來改賣鹽酥雞、炸螃蟹等，商品多元化，消費者擔心海產不新鮮，對螃蟹接受度不高，生意同樣差勁，他一度想放棄，但左思右想，既然號稱「螃蟹王」，沒有螃蟹也覺得怪怪的，因而咬牙苦撐。

3年後，碰到媽媽年紀大了，事前準備作業又繁複，他一人忙翻了，2004年跑到越南娶回葉氏樂，總算解決人手不足的問題，再經9年努力，2009年起生意逐漸有了起色。

如今，他的炸螃蟹、三角骨、魷魚腳、鹽酥雞等，都受到消費者青睞，媒體爭相採訪，去年拿到經濟部樂活名攤評核3顆星，今年更上一層樓，摘下4顆星榮耀。30日晚上，國民黨中央委員連勝文、花蓮縣長候選人徐榛蔚、市長候選人魏嘉賢等多人，特定在攤前拍照留念。他說：「含淚播種，終於歡呼收割！」

「螃蟹王」攤位明亮、衛生、整齊、有明確標價，童叟無欺，早獲衛生局GHP食品衛生優良評鑑以及食品登錄認證，贏得好口碑。尤其是葉氏樂很認真，婚後任勞任怨，下午2時30分預炸炸物，5時左右到夜市擺攤，回到家凌晨12點半，還得醃肉、切魷魚、串雞皮等，應付第2天販賣的食材，總要忙到凌晨5點才能上床，周而復始，無怨無悔。

葉氏樂當初飄洋過海嫁來台灣，思鄉情切，每晚以淚洗面，但刻苦耐勞的堅毅個性，讓她很快地融入在地生活。經過5年後，謝順泉介紹小姨子葉氏商給在金融界服務的同學，如今，阿樂有了阿商陪伴，3人一起在「螃蟹王」工作，其樂融融。

(中時 )