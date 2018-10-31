美中貿易戰 AIT處長酈英傑：美中貿易改善有助台灣

2018年10月31日 12:20 中時 陳建瑜

美中貿易戰持續開打，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今強調，若中國能夠回到市場改革的道路，並且停止以國家帶頭干預的行為，如此改善不但美中貿易關係有幫助，也對中國主要的貿易夥伴有幫助，其中當然包含台灣。

被問及台美TIFA是否在今年底前召開？酈英傑今在記者會上回應，目前沒有具體時間，但美國與台灣持續討論關於貿易議題，「尤其是透過工作層級的會議來進行」。他相信當雙方都準備好之後，就會召開TIFA會議。

酈英傑強調，美國正在採取步驟，希望與中國能夠創造公平及互惠的貿易經濟關係，相信如果中國能夠回到市場改革道路，並且停止國家帶頭干預行為，這樣子的改善不但對中美貿易關係有幫助，也對中國主要的貿易夥伴有幫助，其中當然包含台灣。

對於即將在11召開的亞太經合會（APEC），我領袖代表張忠謀是否與美方高層官員會面？酈英傑表示，目前並沒有資訊關於張忠謀是否與美國副總統彭斯見面的安排，但美方非常高興看到張忠謀被選為台灣領袖代表參與APEC會議。

酈英傑強調，由張忠謀代表出席這是一個非常激勵人心的選擇，因為張忠謀代表許多台灣優良的特質，他也是台灣各界非常受到尊重的領袖人物，所以美方期待看到他在APEC場域與其他領袖一樣的互動。

對於外媒傳出美台可能在台海進行聯合軍事演習，酈英傑說，他無法針對這問題回答非常詳細的細節，若有興趣請洽美國國防部。

但酈英傑強調，美國在印度太平洋戰略中有特別明確提出，支持在印度太平洋地區有自由及開放的海道，美國會依此原則來進行美方的活動，包括商業活動等。

外界關心AIT何時進駐內湖新館，酈英傑表示，目前正在進行最後細節確認，非常希望可在年底前進駐新館，他們對此都感到非常興奮。

至於台旅法，酈英傑指出，台旅法的通過象徵可能未來有高層官員互訪，美方了解有這樣的期待，但是一直以來美方符合與台灣關係法揭示的原則，即台美透過非官方拜訪高層，以維持雙方強健關係，他「相信這做法未來會延續」。

但酈英傑也說，在慶祝《台灣關係法》即將滿40週年之際，若有必要，也許這是一個很好機會，邀請更多美國官員的來訪，美台關係在過去已有非常長足的進展，期待未來有更好的發展。

(中時 )