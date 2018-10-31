8人罹難！董家唱「我只在乎你」司機員尤振仲靈堂下跪痛哭

2018年10月31日 12:37 中時 莊哲權

司機員尤振仲跪倒靈堂」。（莊哲權攝）

家屬代表致哀悼詞。」。（莊哲權攝）

行政院長賴清德一一慰問家屬。（莊哲權攝）

天地同悲！普悠瑪列車事故罹難者聯合公祭今天在台東市立殯儀館舉行，司機員尤振仲跪倒靈堂，泣不成聲，家屬反倒慰問他，行政院長一一向家屬致歉慰問，允諾家屬把事件調查清楚，不管台鐵或是普悠瑪都要痛定思痛改革。

今天台東下著雨，陰鬱的天空正是罹難者家屬的心情寫照，公祭會場安放台東16位罹難者遺像，失去一家8口的董家唱著「我只在乎你」，泣訴對家人無盡的思念。

行政院長賴清德隨後趕到會場弔唁，並一一向家屬慰問致哀，賴揆說，今天代表政府出席告別式，表達對這次事故罹難者最大的哀悼之意，同時跟家屬一一致歉慰問，聽取他們的心聲。

家屬希望政府能夠做好後續幫助的工作，同時應該把事件調查清楚，跟社會大眾報告，他們不約而同希望，這個不幸的事情不要再度發生了。

賴揆說，政府會痛定思痛進行改革，不管是台鐵的改革、普悠瑪的改革，未來都會在管理上面的改革。希望利用這次不幸的事情記取教訓，不管是台鐵本身，或是交通部，甚至行政院，也希望社會大眾能夠協助，讓這樣不幸的事情經由大家的努力能夠避免。

司機員尤振仲也首度由兒女扶著前來悼祭，一進入會場就跪倒，不斷哭著說「對不起」，董家家屬立即起身安慰，董家兄妹告訴尤振仲「你要好好保重，老天爺留下你，就是要替我們找出真相，場面哀淒。

(中時 )