午覺睡得好有訣竅 選這個時間入眠最佳

2018年10月31日 12:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

睡午覺的好處不用多說，但怎麼讓午覺發揮最大功效，可是有絕竅的。尤其上班族要睡午覺，不比在家來得方便。睡眠專家表示，要完成高品質的午睡，讓身體有深層次恢復，其實需要練習。掌握4個要點，就能讓你醒來後精神充沛，而不會愈睡愈累。

法國《瑪麗-克雷爾報》報導，睡眠專家達米安 達韋納說，要得到有品質的午覺，在於規律性、午睡時間、快速入睡以及睡姿，只需要5到10天的訓練，就會掌握訣竅，終生受益。你想試一試嗎？只需搭一條漂亮的披巾保暖，休息十幾分鐘之後，你就可以每天下午元氣滿滿！

1.健康午覺的藝術在其於規律性

據達米安研究，只需要5到10天的訓練，就會掌握這一受益終生的訣竅：「對睡午覺而言，最理想的做法是有一定的規律性，在整個下午開始之前把生物鐘撥到休息的位置。而人類的身體，天生最適合在下午1點左右休息，而不是下午4點或更晚。」

2.最佳的午睡時間：15到20分鐘

是不是每次睡醒之後，我們都感到比睡前更累呢？如果這樣，那是因為我們睡得太久了。達米安研究發現，最佳的午睡時間應該在15到20分鐘之間，「起初，你在訓練時需要定一個鬧鈴把你叫醒。但成為習慣之後，你就會自動地在20分鐘後醒來。」

3.快速入睡的訣竅

為了能快速使自己睡著，你需要一個刺激，能觸發睡覺的相關生物機制。達米安解釋說：「最好挑選一個令人愉快的圖像，比如：假日照片或貼在辦公室裡的海報。」

根據調查結果他發現，在這個畫面前，人們會用4到5分鐘觀察它的細節，從中心到邊緣一步步轉移，然後從大體上按螺旋線條隨意查看。從而對這個畫面有一個全面的瞭解，在心中有一個大體的概念。「一旦我們有了這個概念，我們就會開始思考這個圖像，從圖像中心到邊緣，而每次思索，我們想休息的欲望就會更強烈。」

另外，達米安還提到一種快速入睡的方法：把意識集中在呼吸上。同時用心感受身體的重量，意識在全身走走停停，從頭到腳。經過訓練，如此幾分鐘之後，我們就能讓自己成功入睡。

4. 辦公室內的坐姿午睡法

辦公室狹小的空間是我們完成午睡的最後一個障礙，達米安提供了解決辦法：「儘管保持坐姿，通過訓練也可以完成午睡，不論是在地鐵、巴士上還是在辦公室。如此應採取的的睡眠姿勢便是，雙腳著地，胳膊交叉趴在桌子上支持腦袋。當然，睡午覺前必須要提醒我們的同事，並試著習慣在噪音中不受影響。養成習慣之後，這些熟悉的聲音就會被我們的身體自動忽略。」

(中時電子報)