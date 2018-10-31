漁民下周北上陳抗 漁業署：不應在選前政治操作

2018年10月31日 12:30 中時 游昇俯

針對蘇澳、琉球、東港等地漁民11月6日將北上抗爭，農委會漁業署今（31）日召開記者會回應漁民訴求。漁業署表示，漁民訴求能放寬的會放寬，但涉及遠洋漁業條例修法，便無法同意；漁業署長黃鴻燕並指出，對於漁民將北上，他感到「心情很沉痛」，漁業三法修法改革不分政黨，不應在選前「政治性操作」。

遠洋漁業三法自去年實施以來，對漁民違規捕撈屢祭出高額罰鍰，迄今共開罰1億2458萬元，引起漁民反彈，計畫下周將北上農委會陳情抗議。對此，黃鴻燕表示，台灣是六大公海捕魚國之一，國際期待很大，但要在公海自由捕魚，就是要遵守國際紀律，過去的修法改革都是為了符合國際期待。

黃鴻燕指出，歐盟2015年給台灣黃牌警告，當時是馬英九執政、張善政任行政院長，遠洋漁業三法的立法歷經國民黨與民進黨執政，這是所有政黨共同的責任，「不允許選舉前作政治操作！」他直說，此次抗爭發起者來自報關行，竟說要代表漁業界，漁業龍頭反而沒一個出面，如此政治操作，會讓台灣漁業好幾百億、千億產值跟著垮掉。

漁業署在記者會上例舉過去漁民捕撈禁捕鯊種、規避港口卸魚檢查、超額捕撈配額魚種等案例，直指因過去有這麼多案例，故政府才督促遠洋業者改進。

農委會副主委李退之也表示，近來畜牧業為非洲豬瘟人心惶惶，因為一旦入境，台灣畜牧產業會「全倒」，台灣漁業也一樣，一旦被歐盟紅牌警告，漁產業也是全倒；他質問，為什麼政府如同畜牧業防疫的態度，要揪出漁業「少數害群之馬」，為什麼要質疑這樣的做法？

他說，針對漁民稱遠洋漁業條例罰責太重，漁業署同仁依法裁罰，「絕對沒有多罰、濫罰」；至於漁業界是否適用勞基法，他前兩天才親自帶隊與勞動部協商，就聘僱外籍移工相關規範來說，漁業已是最優待的。

針對漁民提出九大訴求，漁業署表示，漁民要求捍衛我周邊海域作業權益、簡化外籍船員僱用程序、簡化沿近海卸魚聲明書申報、漁船住艙空間改建無須補足汰建噸數等，均已同意或持續推動辦理；對於漁民關切「沖之鳥」周邊海域作業問題，台日雙方也有對話機制，在未建立作業共識前，海巡署亦每年於中西太平洋有三航次的公海巡護作業，保護我國漁船。

(中時 )