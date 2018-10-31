找到了！印尼官方稱已鎖定獅航殘骸位置

2018年10月31日 12:30 中時電子報 吳映璠

印尼廉價航空獅航JT610班機29日墜機、連同機身沉入海裡後，搜救隊努力尋找黑盒子及飛機殘骸，以釐清失事原因，今傳出印尼官方深信已運用聲納探測科技掌握失事飛機主要殘骸經緯度位置，惟結果尚需進一步確認。

路透社報導指出，印尼官方今天告訴當地電視台TVOne，印尼海軍30日在獅航失事海域探測到一塊長達22公尺的大型物件，根據海軍所使用的側掃聲納傳回來的訊息，這塊物件很有可能就是失事班機的部分殘骸。

法新社引述自印尼官方，搜救隊已使用聲納探測系統來偵測失事班機的黑盒子，印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）表示：「官方相當有信心已經掌握JT610班機的主機身位置。」不過他也表示目前尚未正式確認是否就是JT610的機身殘骸。

據路透社引述自印尼國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Commission, NTSC）副主席哈約（Haryo Satmiko），他表示搜救隊是周二下午在35公尺深海域攔截到訊號，而今天清晨5點已派遣潛水員前往該區域。

除了派遣潛水員，海上搜救隊持續在飛機失聯區域進行搜索，今天搜索範圍更擴大至15海里。報導指出，前一天救難隊已指派60名潛水員在水下35公尺處搜救，另外也計畫出動35艘船隻加入行動。

獅航JT610班機周一早晨自首都雅加達起飛後13分鐘即與塔台失去聯繫，至今搜救隊僅找到部分飛機殘骸、乘客個人物品，以及罹難乘客的身體碎片，各界普遍認為，機上189名乘客應已全數罹難。

(中時電子報)