外媒：美國防官員稱《台灣關係法》是印太自由開放關鍵

2018年10月31日 12:44 中時 李文輝

隨著北京在區域作為更為強勢，五角大樓一官員說，美國履行《台灣關係法》義務，是確保自由開放印太地區的重要關鍵，「台灣一向是、也將持續是美國在地區的重要夥伴。」

主管亞太安全事務的美國國防部副助理部長海大衛(David Helvey)說，美國支持台灣自衛的承諾，所根基的信念是：「一個堅強安全的台灣是防止侵略的最佳威懾，也最能保衛台灣人民並維護他們來之不易的民主。」「一個堅強與安全、有辦法捍衛其社會及經濟制度的夥伴，對確保穩定的、以規則為基礎並有利於所有各方的印太秩序，至關重要。」

海大衛29日在美台國防工業會議的閉門主旨演講中做出了上述表示。美國國防部30日公開演講稿內容。

美國之音報導，海大衛說，履行《台灣關係法》之下對台灣的義務，包括提供必要的防禦武器、確保台灣擁有足夠自我防衛能力，同時也確保美國維持足夠能力抵禦任何危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫。同時，美國將持續遵守「我們的一中政策」──基於3個聯合公報及《台灣關係法》，並反對任何單方面旨在改變現狀的行動。

美國之音稱，「最終，台灣是由人民獨特的素質與價值來界定」，海大衛說，這包括台灣的創新式經濟、民主治理、對法治的承諾及對區域和平穩定的貢獻，在此概念下，「台灣人民捍衛的不只是領土，也在捍衛自己的歷史和文化。他們捍衛台灣本身這個觀念，正如蔡總統所說『照亮全世界』的民主。」

海大衛說，台灣的安全「不能仰賴北京的自我節制」，而是必須強化自己的安全防衛，因此台灣最近提出的「整體防衛構想」，正是為台灣經由不對稱能力發揮防衛優勢提供了絕佳藍圖。

海大衛認為，陸基、海基巡航導彈、短程防空能力、多管火箭發射系統、小型攻擊快艇、無人航空載具、海防火炮及水雷等，都可強化台灣不對稱防衛能力，美國要鼓勵並提供這方面協助，最終目標是希望台灣能具備可信的、堅韌的及符合成本效益的威懾能力，在台灣轉向較為不對稱防禦姿態的過程中，美國國防部也會主動地與台灣國防部領導層及國防決策者接觸，協助台灣維持自衛能力。

(中時 )