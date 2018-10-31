落實分級醫療 健保署：近半醫院門診量達標減2％

2018年10月31日 12:44 中時 魏怡嘉

為落實分級醫療，健保署今年7月起要求醫學中心、區域醫院門診量減2％，若未達標，超過部分將不予給付。健保署統計近2個月，約5成醫院達到減2％的目標，健保署表示，今年各醫療院所為推動分級醫療，多與基層診所及醫院成立垂直整合系統，為因應分級醫療需求擴增，明年將擴編預算9.47億元，協助各醫療院所推動轉診及整合照護計畫，較今年的3.87億元翻倍。

健保署長李伯璋表示，自從健保署鼓勵院所間彼此策略聯盟，建立轉診合作機制以來，截至今年10月初全國共有75個合作聯盟團隊、共6千多家特約院所參與，透過各級醫療院所的分工合作及轉診平台讓病患接受連續性的照顧，另為了協助民眾假日基層就醫需求，健保署將調高地區醫院假日看診診察費，藉此鼓勵地區醫院在假日開診，預計11月起即可上路。

有鑑於一般民眾對於健保的分級醫療政策多半無感，今日健保署今日舉辦「分級醫療垂直整合標竿學習研討會」，邀請奇美醫院、台北榮民總醫院、花蓮慈濟醫院、林口長庚醫院、台中榮民總醫院及高雄市立大同醫院等6家醫院團隊進行經驗分享。現場同時示範基層診所如何在診間透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」，查詢病患在醫院所作各項檢驗檢查結果、用藥，甚至電腦斷層攝影(CT)或核磁共振造影(MRI)的影像，讓病人轉診就醫資訊不中斷，醫師診斷更準確。

李伯璋指出，獲邀提供經驗分享的醫院代表，都是由醫學中心或區域醫院擔任領航的大雁，結合社區醫院、診所共同成立垂直整合照護團隊，而且紛紛推出對民眾有感的策略，藉由標竿學習可以讓更多院所瞭解垂直整合之推動方式，讓更多民眾真正瞭解「厝邊好醫師，社區好醫院」，不必看病都要擠到大醫院。

(中時 )