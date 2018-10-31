反空汙護藻礁大遊行 周末凱道登場

2018年10月31日 12:46 中時 廖德修

「健康永續 藻礁永存」反空汙大遊行本周末（11月3日）登場！上午環團在凱道宣布當天的流程與特色，包括藻礁生態學習廊道、健康永續主題攤位、遊行路線的橋段與視覺設計，並用紅傘排出縮小版「選票救藻礁」示意圖，歡迎各政黨和候選人共同參與。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，觀塘三接案環評通過，藻礁被霸凌，凸顯行政院長賴清德的黑手伸入環評，以官派委員投票部隊強渡關山，成了進化的獨裁者。

他又說，三接站換深澳廠的兒戲，也顯示三接站是假議題；執政黨一再宣稱不缺電，事實上也不缺天然氣。當局應及早懸崖勒馬，自動撤銷三接案。否則人民就應透過選票予以制裁，以免縱容獨裁復辟。

潘忠政說，遊行當天將於現場贈送柴山多杯孔珊瑚及兇猛酋婦蟹紋身貼紙2000張，另提供藻礁生態動物道具和手板，也歡迎參加遊行的群眾自行設計創意道具共襄盛舉。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則表示，反空汙遊行主要是：三反（反空汙、反黑手 反獨裁）、二救（ 救藻礁 救民主）、一要（要無煤）。舞台兩側設計「反空汙、要無煤」、「反黑手、救藻礁」大字，以凸顯遊行兩大訴求。中間背板主圖和「反獨裁、救民主」則是針對賴揆，以一人獨裁意志從深澳案到觀塘案，讓相關部門和台灣社會空轉9個月。

葉光芃強調，3月賴清德堅持要蓋深澳燃煤電廠，到10月卻變成「觀塘換深澳」的髮夾彎，凸顯其決策不僅獨裁，還形同兒戲！因此11月3日遊行隊伍經過行政院時，將發給群眾一組賴揆大頭貼，讓大家將環評「黑手」大字用賴清德頭像貼紙貼出來，凸顯環評黑手的真相。

葉光芃並預告，目前可能出席的的政治人物有時代力量立委林昶佐、國民黨新北市長候選人侯友宜、桃園市長候選人陳學聖，而社民黨召集人范雲和議員參選人也會參與。

遊行當天會有多少民眾到場？葉光芃表示很難估計。潘忠政則認為人數多寡不重要，要緊的是把訴求傳達出去，保護藻礁是長期抗戰，還有漫長的路要走。

(中時 )