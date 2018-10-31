台中》盧秀燕稱青年北漂 林佳龍：很多都漂回來了

2018年10月31日 12:57 中時 盧金足 、 林欣儀

國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營強調，台中經濟好不好，生活有沒有改善，市民心中自有一把尺。（盧金足攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕批評台中市很多青年北漂到外地工作，台中市長林佳龍31日表示，台中人口一年增加約2萬人，失業率六都最低，創新創業環境也最好，以前漂到北部

、南部發展的台中人，很多都漂回來了，強調「盧委員說的與事實不符」，對此，盧陣營則表示，台中經濟好不好，生活有沒有改善，市民心中自有一把尺。

林佳龍今天在台中花博紀念郵票發行典禮會後受訪表示，盧秀燕對於所謂「北漂」的說法與事實不符，台中人口一年增加約2萬人，失業率更是六都最低，創新創業的環境最好，以前漂到北部南部發展的台中人，很多現在都漂回來了，「台中現在的工商發展很好，會再請同仁將相關資訊發布給盧委員」。

市府表示，台中失業率持續下降，107年上半年降至3.6％，從105年、106年到107年上半年，三度蟬聯六都失業率最低

；薪資部分，也從前市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54％，成長幅度名列六都第一。

「希望任何人公開發言前要謹慎，都應檢視好資訊！」林佳龍籲盧秀燕不要一講話就都是負面的，讓人對台中產生錯誤印象，選舉是一時的，希望平時多關心市政，才不會一再失言。

對此，盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，林佳龍說別人批評台中經濟差是失言，恐怕跟台中大多數民眾的感受非常不同，當林佳龍一昧用偏頗數據粉飾太平，更證明他活在自己的世界，聽不到人民的心聲，台中經濟好不好，生活有沒有改善，市民心中自有一把尺。

吳皇昇強調，台中發展基礎良好，但近年經濟前景差，許多青壯年戶籍在台中而北漂，每年過年過節才返鄉這是不爭的事實，以台中港郵輪靠港遊客人次來看，2014年9萬9875人

，2015年9萬4009人，去年竟然大幅退步到8000多人，外來客經濟動能低落，連帶使台中觀光和消費產值開始停滯。如同看不見台中空汙一樣，不知民情的政府，令人非常遺憾。

(中時 )