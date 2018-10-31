《環時》社評：澳智庫自相矛盾誣陸偷西方科技

2018年10月31日 13:07 中時 李文輝

澳大利亞智庫澳洲戰略政策研究所(ASPI)近日發表報告，宣稱中國大陸多年來派遣數以千計隸屬軍方科學家，前往美國等西方國家大學，逐步建立起可大大促進大陸軍事科技發展的研究合作網路，其中許多人隱瞞他們隸屬軍方的背景。大陸《環球時報》今天社評指出，這份報告顯然在迎合西方對「中國崛起」的焦慮情緒，配合美國當局打壓大陸的戰略，為華府益發露骨的限制中美科技及教育交流推波助瀾，同時為更多國家呼應美國行動做輿論造勢。

社評指出，ASPI報告論述充滿自相矛盾，極其荒謬。比如它重點分析了大陸國防科技大學教師和科研人員對外交流活動，指出該校研究生院院長王振國與外國科學家共同發表18篇研究報告。請問，王振國的身分隱瞞得了嗎？還有，王振國與外方共同發表研究報告，外國科學家就肯定比王的水準高，中方因此就占了便宜嗎？

社評稱，美澳一些智庫和媒體近期的表現正在顛覆很多中國人對它們「學術自由」及「客觀報導」的認識。它們政治化及意識形態化程度，令人非常吃驚，立場先行、為一個充滿偏見的論題硬湊材料是它們炮製報告或報導時相當一致的套路，它們是踐行美國國家戰略或澳洲配合美國戰略的「死忠」鬥士。

社評認為，因「中國崛起」產生的危機感正讓美澳一些政治、學術及輿論菁英喪失部分理性。他們相信大陸的產業和技術進步是不正常的，非「偷」而不能實現。他們不想一想，與中國大陸同種文化或相近文化的台灣、新加坡、韓國和日本都能夠實現的科技進步，為什麼大陸大陸就應該做不到，而只能「偷」來呢？

社評強調，澳洲作為美國亞太地區的盟友之一，因美國強化對陸防範而受到華府更多重視，一種受寵若驚的心態出現在部分澳菁英中間。他們對效力美國對陸戰略非常積極、激進，本與大陸沒有衝突的澳洲不斷自發站到「抵制中國滲透」的最前線。此次澳智庫最新報告，堪稱同一心態的表現。應當為發布這樣先入為主、胡編亂造的所謂研究報告感到羞愧。

(中時 )