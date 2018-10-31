台中》林佳龍夫人代打掃街 議員候選人搶同框

2018年10月31日 13:39 中時 王文吉

廖婉如（前排左三）趁勢拉抬民進黨籍市議員候選人聲勢，呼籲大家支持蕭隆澤（左一）、周永鴻（左二）、張雅旻（右三）、林義偉（右二）。（王文吉攝）

台中巿長林佳龍夫人廖婉如31日前往前往潭子拜票，民進黨提名的市議員候選人也陪同掃街，受到民眾熱烈歡迎，還有熱情攤商贈送菜頭、蒜頭象徵「好彩頭」及「當選」。廖婉如表示，林佳龍努力改善城鄉差距，並一步一步地拉近，她每次掃街都感受到民眾的熱情，這表示民眾有感受到認真的市長、進步的台中。

廖婉如在民進黨「潭雅神」提名的市議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉及潭陽里里長林國印的陪同下，現身潭水亭觀音廟旁市場掃街拜票，她親切地問候攤商，並與鄉親握手，現場當選聲不斷，許多民眾爭相合照。

廖婉如開心表示，5位候選人一字排開，分別為1號林義偉、2號林佳龍、3號蕭隆澤、4號周永鴻以及5號張雅旻，不僅象徵著「五夠讚」，也代表著潭雅神的服務是一條龍，「讓民眾有感，讓我們持續服務大家。」

媒體問及「夫人的聲音有『燒聲』的感覺」，廖婉如解釋，她不喜歡用麥克風跟民眾說話，比歡喜歡直接、近距離對話，一來能接近民眾，也能傾聽到民眾的心聲，透過一一握手、問候，與攤商、市民們交流、互動，讓著有溫度的雙手和問候，一直持續在民眾心中。

(中時 )