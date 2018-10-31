台中》林佳龍夫人代打掃街 議員候選人搶同框

台中市長林佳龍夫人廖婉如（前排左二）前往潭水亭旁市場掃街，熱情攤商送上鳳梨象徵「選票旺旺來」。（王文吉攝）

友善列印
中時
廖婉如（前排左三）趁勢拉抬民進黨籍市議員候選人聲勢，呼籲大家支持蕭隆澤（左一）、周永鴻（左二）、張雅旻（右三）、林義偉（右二）。（王文吉攝）

台中巿長林佳龍夫人廖婉如31日前往前往潭子拜票，民進黨提名的市議員候選人也陪同掃街，受到民眾熱烈歡迎，還有熱情攤商贈送菜頭、蒜頭象徵「好彩頭」及「當選」。廖婉如表示，林佳龍努力改善城鄉差距，並一步一步地拉近，她每次掃街都感受到民眾的熱情，這表示民眾有感受到認真的市長、進步的台中。

廖婉如在民進黨「潭雅神」提名的市議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉及潭陽里里長林國印的陪同下，現身潭水亭觀音廟旁市場掃街拜票，她親切地問候攤商，並與鄉親握手，現場當選聲不斷，許多民眾爭相合照。

廖婉如開心表示，5位候選人一字排開，分別為1號林義偉、2號林佳龍、3號蕭隆澤、4號周永鴻以及5號張雅旻，不僅象徵著「五夠讚」，也代表著潭雅神的服務是一條龍，「讓民眾有感，讓我們持續服務大家。」

媒體問及「夫人的聲音有『燒聲』的感覺」，廖婉如解釋，她不喜歡用麥克風跟民眾說話，比歡喜歡直接、近距離對話，一來能接近民眾，也能傾聽到民眾的心聲，透過一一握手、問候，與攤商、市民們交流、互動，讓著有溫度的雙手和問候，一直持續在民眾心中。

(中時 )

台中》盧秀燕稱青年北漂 林佳龍… 台北》柯競總七星公園字號惹議 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。