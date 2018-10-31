興隆公宅社福設施聯合開幕 柯致詞強打政績牌

2018年10月31日 13:03 中時 吳堂靖

興隆公宅為柯文哲強打政績之一，北市府都發局、社會局等相關單位輪番舉辦記者會，31日再以「社福設施聯合開幕」為由辦活動，其中文山工坊、托老、托幼中心早已啟用，但卻對外聲稱12月初才開放報名，屆時是否會再辦開幕活動，相關單位則低調避談，引發拉抬柯聲勢的聯想。

柯文哲上任喊出「4年2萬戶公營住宅」口號，不料迄今只完成1.2萬戶，前台北市長郝龍斌執掌市府時期所規畫，並親自主持動土典禮的興隆二區公宅也成了強打政績之一，被郝批「無恥割稻尾」，柯不以為意，今出席興隆住宅 社福設施聯合開幕，再度回顧公宅成果。

柯文哲致詞表示，剛開始蓋台北公宅的時候，居民都不是很喜歡，怕蓋下去變成貧民窟、房價會調，自己去說明公宅時也被丟冥紙，但蓋公宅的目的是實現居住正義。

柯文哲也提及正在招標中的南港機廠公宅，強打循環經濟概念、智慧電網等建築概念，他表示，像是大龍峒公宅蓋得早，智慧建築才合格標章而已，沒有到甚麼銀級獎，以後蓋的話智慧建築、綠建築都要符合，標準都要拉高。

柯文哲表示，到年底總共開工35個公宅，但有社福設施的才27個，因為剛開始沒有這個概念，且以前蓋公宅就是火柴盒 ，但他要求城市美學，要蓋就蓋的漂漂亮亮，像是興隆公宅外觀看起來像是豪宅，但也坦言「只花幾個鐘頭看過一遍，不確定裡面品質好壞，還是需要實際入住才知道」。

社會局表示，興隆公宅社福單位包含文山工坊（服務20人）、老人日間照顧中心（服務40人）、托嬰中心（服務60人）、興隆照顧中心（服務50人）、青少年自立住宅（服務13人）、身心障礙團體家庭（服務24人）等，配合居民入住時程，規畫11月底起開放參觀、報名，相關資訊將陸續公布於北市社會局網站。

(中時 )