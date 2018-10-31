蔡正元批檢方 用舊案押他卻查三中案 回到明朝東廠水準！

前立委蔡正元（見圖）抨擊檢方是「為羈押而羈押，為起訴而起訴」。（杜宜諳攝）

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國民黨「三中交易案」、舊中央黨部大樓交易案，及前立委蔡正元涉侵占中影減資款案，台北地方法院今(31)日上午9點半首次開庭，蔡正元做無罪答辯，嚴辭抨擊檢方是「為羈押而羈押，為起訴而起訴」，羈押期間更多次要求他以證人身分為馬涉及的三中案作證，這種「甲案羈押為乙案取證」作法，「儼然是回到明朝東廠的司法水準」。

蔡正元庭審中說，阿波羅公司款項確實是中影減資款，是他委託阿波羅持有莊婉均債權債務結算款項，他身為委託人兼結算人，處理結算款項，自然不構成背信侵占；且身為與莊女等人合作協議書的權利義務結算人，逕行結算、分派股權、交付結餘款項，本屬自有權利，即便與莊女有爭議，也僅屬民事糾紛，無關刑事問題，但檢方持續羅織他罪名，還不時指是「假交易，真掏空」。

蔡正元表示，最令他氣憤的是，檢方多年曾兩度就中影減資款案部分作出不起訴處分，卻又選在去年7月17日、他母親去世周年忌日，率調查局官員衝進家中搜索，當日不但未搜到任何證據，阻礙他向母親祭拜，後來還以侵占中影減資款為由，向法院聲請當庭羈押。

蔡正元指出，羈押兩個月期滿後，原本承辦檢察官已清楚告知不再延押，但後來接手的檢察官卻以接獲密報為由，指控另涉及公益侵占，要繼續羈押兩月，但最後卻以侵占阿波羅款項起訴，與中影減資款毫無關係，怒批檢方「為羈押而羈押，為起訴而起訴」。

顯現滿腹委屈和不滿的蔡正元更說，檢方羈押期間雖多次提訊他，卻是要求他以證人身分為馬英九的三中案作證，他本身所涉案件反而不是重點，這種甲案羈押為乙案取證作法，「儼然是回到明朝東廠的司法水準」。

(中時 )

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