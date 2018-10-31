台北》柯競總七星公園字號惹議 姚文智：市府不該再有「余文」

2018年10月31日 13:11 中時 郭建伸

台北市長柯文哲日前在北投七星公園舉辦「行動競總開幕園遊會」，但民進黨台北市長候選姚文智近日窮追猛打，先是質疑柯遊走法律邊緣，而承辦的管理員傳出離職，引發外界關注。姚文智今出示公燈處的申請文件及收據，兩者的發文文好不一，質疑柯文哲帶頭違法，直言市政府不該再有下一個「余文」，這件事情一定要舉發，才能保護基層公務員。

姚文智今在記者會上指出，柯文哲假借戶外園遊會名義，但實際上就是競選活動，而柯的競選總部在10月2日提出申請，而台北市府公園處核准的時間為10月8日，公燈處開出給柯競總場地核准的函文，其發文字號是「北市工公陽字第1076033825號」。

姚文智指出，不過根據柯10月20領到的收據，北市府核准的日期竟是10月1日，批准號是「31637」，質疑兩者根本不符；經過議員詢問，不管是公燈處還是陽明所的回覆，都沒有「316737」公文的存在，痛批這根本是幽靈公文，甚至是幽靈單位發的公文。

姚說，柯市府昨稱約聘雇管理員，因生涯規劃做到月底要離職，且因作業疏失沒有更改前一件文號，「柯文哲市長應該把這份公文拿出來」，誤植的31637公文原本內容是什麼？到底核准了什麼活動？

姚文智說，在真相還沒釐清前，承辦的管理員竟然因為職涯規劃「走路回家吃自己」，質疑管理員恐成為下一個余文。他說，到底是作業疏失，還是只為了圓謊，柯市府應該給社會大眾交代。

(中時 )