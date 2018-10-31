台北》柯競總七星公園字號惹議 姚文智：市府不該再有「余文」

民進黨台北市長候選人姚文智今繼續追打柯文哲競總借七星公園爭議。（郭建伸攝）

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台北市長柯文哲日前在北投七星公園舉辦「行動競總開幕園遊會」，但民進黨台北市長候選姚文智近日窮追猛打，先是質疑柯遊走法律邊緣，而承辦的管理員傳出離職，引發外界關注。姚文智今出示公燈處的申請文件及收據，兩者的發文文好不一，質疑柯文哲帶頭違法，直言市政府不該再有下一個「余文」，這件事情一定要舉發，才能保護基層公務員。

姚文智今在記者會上指出，柯文哲假借戶外園遊會名義，但實際上就是競選活動，而柯的競選總部在10月2日提出申請，而台北市府公園處核准的時間為10月8日，公燈處開出給柯競總場地核准的函文，其發文字號是「北市工公陽字第1076033825號」。

姚文智指出，不過根據柯10月20領到的收據，北市府核准的日期竟是10月1日，批准號是「31637」，質疑兩者根本不符；經過議員詢問，不管是公燈處還是陽明所的回覆，都沒有「316737」公文的存在，痛批這根本是幽靈公文，甚至是幽靈單位發的公文。

姚說，柯市府昨稱約聘雇管理員，因生涯規劃做到月底要離職，且因作業疏失沒有更改前一件文號，「柯文哲市長應該把這份公文拿出來」，誤植的31637公文原本內容是什麼？到底核准了什麼活動？

姚文智說，在真相還沒釐清前，承辦的管理員竟然因為職涯規劃「走路回家吃自己」，質疑管理員恐成為下一個余文。他說，到底是作業疏失，還是只為了圓謊，柯市府應該給社會大眾交代。

(中時 )

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