繽紛織品秀創意！日本手藝盛典「布博 in 台北」

2018年10月31日 13:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

繽紛織品、可愛包包，逗趣羊毛氈！日本最強手藝盛典—布博首次跨海來台！布博於2013年2月誕生於日本，集合織品、布料、胸針、包包等各式作品，已在日本各大城市舉辦多達17次。11月10、11日華山1914園區盛大舉辦，迎接第五年的布博將首次跨海舉辦，萬眾矚目的新舞台便是臺灣！

而本次在台灣登場的布博，每回出展作家皆由團隊親自邀約、精心挑選，不同的組合搭配各種獨家設計的主題，更結合各式工作坊、企劃活動，讓會場不僅是作家們的展示空間、更是座充滿巧思與無限想像力的織品嘉年華，

「布博 in 台北」邀請多位藝術家與作品。（主辦單位提供）

大朋友小朋友們皆能在此發掘到布品的多變性及魅力所在，也期望能藉此機會讓大家感受織品美麗的設計，且用來穿搭、裝飾，親手點綴生活的樂趣！

個性十足的織品、運用巧妙針法的細緻刺繡、令人激發創作魂的手作素材等，都將在現場獨家亮相。一針一線中，串聯的不僅是布料、織品，更是台日兩地織品設計師、刺繡家們，對創作的熱情與同感。

本次更特別邀請台灣襪子品牌「＋10・加拾」、插畫家古曉茵的「offoff theatre by gu siaoyin」及印刷魔術師「RETRO印刷JAM」，與32組來自日本的作家一起向大家分享作品中蘊含的獨特世界觀。

布博in台北限定活動「緒方伶香羊毛氈工作坊」。（主辦單位提供）

還有有趣羊毛氈、染織物DIY，邀你一同飆創意，就是要在「布博 in 台北」帶給您最熱烈豐富的設計饗宴，一同感受日本引以為傲的職人手作魂！

(中時電子報)