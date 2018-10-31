韓國瑜養生秘訣大公開 中醫師：這樣做更加分！

2018年10月31日 13:06 中時電子報 張哲瑋

大選將至，拜票行程更是消耗不少體力，國民黨高雄市長候選人韓國瑜，日前透露自己的養生秘訣，一是穿襪子睡覺，二是早上起床上完廁所後，腹部按摩99下。藉此，中醫師周宗翰建議，赤腳接地氣有助睡眠，洗澡後和睡覺前按摩最加分！

韓國瑜日前接受網路媒體「YAHOO！TV-琳惟不亂」採訪，節目上韓國瑜大方分享自己不花錢又簡單的養生秘訣，一個是晚上穿襪子睡覺，另一個則是早上起床上完廁所後，圍著肚臍按摩99下。保健網站「華人健康網」請教中醫師周宗翰的看法，周宗翰醫師表示，穿襪子睡覺要視體質而定手足心熱者不適用，建議可以赤腳踩地接收地氣。另外，按摩時間則是調整到洗完澡跟睡覺前功效尤佳。

養生第一式：穿襪子睡覺，保護腳底「湧泉穴」

韓國瑜提到，腳心最重要的是湧泉穴，所有的精氣從足底心往上而來，所以保護好足底「湧泉穴」，就會保持活力。

中醫師這樣建議：

「寒頭暖足」是中醫養生保健的重要原則，周宗翰醫師說明，病從腳入，腳暖則體暖，所以穿襪子睡覺對於體寒的民眾是不錯的方法。但如果本身是屬於手足心熱、陰虛熱內的體質，不建議這樣的做法，反而可以赤腳走在土地上，接收地氣，這樣不僅穩定自神經系統，而且也助於睡眠。

養生第二式：雙手圍著肚臍眼繞99下，按摩腹部助排便

韓國瑜養生第二個絕招就是，每天早上起床上完廁所後，平躺在床上，花個1~2分鐘，雙手繞著肚臍腹部畫圈按摩99下。他表示，這樣堆積在腸道的毒素就能排出去。

中醫師這樣建議：

中醫師周宗翰說明，藉由按摩腹部，右下腹順時針的揉按，能增強腸胃動力，促進腸胃蠕動，有效改善便秘。同時也提醒，避免餐後進行腹部按摩，用餐後按摩會造成腹痛。而且建議，最佳按摩時間是洗完澡，洗完澡腹部溫度提升，有助血液循環，另外一個時間點就是睡前，因為人體在睡覺期間為釋放蠕動素，所以睡前按摩腹部有助於隔天排便。

(中時電子報)