自行停藥令她氣喘復發 送院後撿回一命

2018年10月31日 13:09 中時 林周義

32歲的OL王小姐，患有嚴重型氣喘，但在醫師開立類固醇後，卻擅自停用。某日上班途中，王小姐等待紅綠燈時，一時喘不過氣，呼吸困難而暈倒，送院搶救後才撿回一命。醫師表示，多數氣喘患者因抱有類固醇迷思，擔心帶來水牛肩、月亮臉而自行降低劑量或停藥，卻令肺部發炎無法好轉，甚至導致肺部功能下降。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙表示，氣喘是支氣管慢性發炎與氣道過度反應的疾病，依類固醇的需求性、患者生活的受影響程度，分為一般氣喘與嚴重型氣喘。兩類氣喘的初期治療均以支氣管擴張劑與吸入性類固醇為主。嚴重氣喘者，因症狀較難控制，需再搭配口服類固醇治療。

每天騎車上班的王小姐，自幼就患有氣喘，成年後頻繁接觸到汽機車排放的廢棄，原本症狀減輕的氣喘又再度復發，還伴隨咳嗽、胸悶、哮鳴等症狀。就連下班爬2、3層樓梯，都氣喘吁吁。採類固醇治療後，症狀稍有好轉，但王小姐因擔心變胖而擅自停用口服類固醇，僅使用吸入性類固醇及支氣管擴張劑，卻差點賠上性命。

周百謙表示，許多患者因擔心類固醇帶來水牛肩、月亮臉的副作用而擅自降低劑量或停藥。但事實上，支氣管仍處於長期發炎狀態，進而導致肺功能持續下降，同時失去對藥物的反應性，再次發作時往往惡化到需送急診的程度，需拉高類固醇劑量，才能有效控制病情。他提醒，穩定治療者的類固醇劑量可逐漸減少使用，若自行降低劑量或停用，實際上得不償失。

周百謙也進一步表示，氣喘患者除應規律用藥、回診，生活中也需減少過敏原曝露，如配戴口罩，遠離灰塵、動物毛屑、空染、二手菸等。遇到天氣變化時，也應特別留意。另建議定期紀錄病情變化，了解各地空汙指標等資訊，使症狀得到更好的控制。目前已有注射型單株抗體藥物，供嚴重氣喘者治療搭配參考。

(中時 )