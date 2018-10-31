彰化》黃文玲質疑存款暴增錢從哪來？魏明谷：不實指控

彰化縣長候選人黃文玲今天召開記者會，質疑錢從哪裡來？（吳敏菁翻攝）

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彰化縣長魏明谷今天參加大肚橋動土典禮，魏明谷競選團隊表示，黃文玲不是指控，要採取法律行動。（吳敏菁攝）

彰化縣長候選人黃文玲今天召開記者會，對於魏明谷擔任縣長期間2016年至2017年期間存款從1138萬元增至2448萬元，一年內増加1330萬元提出質疑，魏明谷競選團隊指出魏明谷和劉慧如的財產，由劉慧如財管。劉慧如曾任職投信公司，長期以股票理財，財務增加的部分，除縣長薪水收入之外，還有股票交易所得，皆依《公職人員財產申報法》規定，依法申報，公開透明，黃文玲不實指控，要採取法律行動。

黃文玲31日表示，縣長每月薪水16萬元，縣長夫人並無任何工作，如何增加鉅額存款令人質疑，尤其縣長不能兼職，因此不會有其他收入，所以要來問問「魏縣長夫人，錢從哪裡來？」縣民有權知道。

黃文玲呼籲劉慧如女士應該要跟縣民說清楚，存款可以在一年內增加這麼多是怎麼來的？縣民有權利知道自己選的縣長是不是清清白白、乾乾淨淨的。

魏明谷競選總部表示，魏明谷縣長和劉慧如女士的財產，由劉慧如女士負責相關財務管理事宜。因劉慧如女士曾任職投信公司，長期以股票理財，財務增加的部分，除縣長薪水收入之外，還有股票交易所得，以上皆依《公職人員財產申報法》規定，依法申報，公開透明，絕對經得起考驗。

魏明谷景選總部指出，縣長和劉慧如，兩人膝下無子，縣長平日專心縣務，夫人熱心公益、關懷弱勢，而黃文玲為了選舉，對魏縣長做出不實指控，將採取法律行動。

(中時 )

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