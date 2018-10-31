高雄》回憶交往過程 韓國瑜老婆：「三大不要」全中！

2018年10月31日 13:27 中時電子報 謝雅柔 、 杜宇喬

國民黨籍台南市議員候選人謝龍介的太太與國民黨高雄市長參選人韓國瑜的太太剛好都叫李佳芬。(擷取自中天新聞)

前總統馬英九（前排左二）29日在台上帶頭喊聲支持謝龍介（前排右三），國民黨高雄市長候選人韓國瑜（前排右二）成為全場人氣最旺的明星。（資料照,程炳璋攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢高漲，他的家庭成員也受到注目。韓國瑜的妻子李佳芬今上廣播節目談及與韓國瑜相識過程，她說當時交男友的條件有「三大不要」：不要禿頭、不要從政、不要雙子座，沒想到韓國瑜全都中了。此外，由於國民黨籍台南市議員候選人謝龍介老婆也叫李佳芬，意外掀起話題。

李佳芬今天接受POP radio專訪，談及與韓國瑜認識過程，她說學生時代考上學生實習電台工作，要自己尋找題材，剛好在報紙上看到專欄寫「專業里長制」，作者是馮定國，那時候里長是兼職的，她覺得好奇就想採訪。她等了2、3個小時要訪問馮定國卻沒等到，當時擔任馮助理的韓國瑜就跟她說這篇文章是他寫的，「妳可以問我啊！」李佳芬回憶時笑稱當時投稿的不是韓國瑜，怎麼可能訪問他。

然而，韓國瑜的禿頭是大亮點，李佳芬被問及認識韓國瑜的時候頭髮多不多？李笑說已經很少了。她提及當時交男友的條件有「三大不要」，第一不要禿頭，第二是不要從政的人，第三個不要雙子座的，沒想到韓國瑜竟全都中了。

至於如何打動李佳芬的心，李說韓國瑜靠打電話找機會聊天，她也覺得韓國瑜非常有理想，也很純真，會唱軍歌給她聽。她笑說，自己是韓國瑜唱軍歌唯一沒有跑掉的女孩子。

巧合的是，韓國瑜與謝龍介兩人的太太都叫李佳芬。謝龍介29日競總成立時，韓國瑜也到場站台，當謝龍介太太到場時，謝龍介還故意在台上高喊「李佳芬先生是誰？」台下支持者全笑成一片。

(中時電子報)

韓國瑜拚高雄選戰 妻子李佳芬默陪伴