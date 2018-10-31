小英不滿意度創新高！林濁水：民調曝更驚人訊號

蔡英文總統。(圖／本報資料照，季志翔攝)

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文2016年上任時稱，要將台灣帶往改革發展的道路，但兩年多來卻在兩岸議題上越走越偏，據媒體最新民調，蔡英文施政滿意度調查，不滿意度達67.3％，滿意度僅25.5%，對此，前民進黨立委林濁水表示，其實有遠比小英滿意度下滑更嚴重的事，他認為，「藍綠政黨認同大逆轉」是更驚人的訊號。

林濁水今在《美麗島電子報》投書表示，2017年5月民眾民進黨好感度34％，反感度47.5％；對國民黨好感度28.2％，反感度47.9％，到了今年10月，國民黨好感度暴增到41.7％，反感度39.2％。不只好感度領先民進黨的27.4％達14.3％之多，除巨幅超前，而且成為3年來唯一好感度和反感度呈現「黃金交叉」的政黨。

他還舉例，2004、2008、2012、2016四次總統大選，都是民眾的政黨傾向優勢的黨贏得選舉，而非投票前民望長期領先的候選人，林濁水認為，由此可見，要當選總統，候選人固然重要，但是民眾對政黨認同的浮沉往往扮演更大的重要性。

林濁水解釋，他看到10月民意的政黨認同突然逆轉，再回顧過去10幾年的歷史軌跡，民進黨員豈能不震驚！他還說民進黨現在「北遇柯P效應」，「南逢韓國瑜衝擊」，若再讓藍綠政黨認同翻轉下去成定局，這次選舉真是危機重重。

最後他語重心長地強調，一旦民眾政黨認同走過了「黃金交叉」，兩黨之間一上一下的態勢維持下去的時間長則超過10年，短也不會在三兩年內結束，在柯文哲和國民黨左右夾撃之下，肯定是一連串艱難無比的選舉。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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