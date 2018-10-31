歷史建築三井倉庫蛻變成記憶倉庫　明對外開放

日治時期興建的三井物產株式會社北門倉庫，歷經2年的重組修復，11月1日正式開館，31日的開幕記者會上，副市長林欽榮（左起）、市長柯文哲、文化局長鍾永豐與台灣三井物產董事長大橋悟在倉庫前合影。（張鎧乙攝）

友善列印
中時
日治時期興建的三井物產株式會社北門倉庫，歷經2年的重組修復，11月1日正式開館，31日的開幕記者會上，副市長林欽榮（左起）、市長柯文哲與文化局長鍾永豐等人在倉庫前討論西區門戶計畫的執行情形。（張鎧乙攝）
日治時期興建的三井物產株式會社北門倉庫，歷經2年的重組修復，11月1日正式開館，31日的開幕記者會上，市長柯文哲（左）與副市長林欽榮（右）討論西區門戶計畫的執行情況。（張鎧乙攝）

西區再添新地標！位在北門旁的歷史建築三井倉庫日前拆解平移，歷經2年解體、重組修復，蛻變成記憶倉庫和Info House，透過文件展、VR導覽列車，呈現台北西區周邊歷史發展與空間演替，明起正式對外開放。台北市長柯文哲今到場剪綵表示，三井倉庫完工後，為西區門戶計畫拚上一塊重要拚圖。

建於日治時期的紅磚造三井倉庫，過去因長期閒置，屋頂與樓板幾乎腐壞塌陷，2016年為配合北門周邊路型調整，拆解東移51公尺重組，修復時沿用7成舊磚料，並以同時期黑瓦及磚補足，切割保存後的原山牆，因灰漿老化黏結力堪截，功成身退放置在場館中展示。

歷經2年拆解、重組及修復，終於重新開放，柯文哲致詞時說，三井倉庫是少數還保有日本三井集團菱形商標的建物，為了這次開幕布展，三井公司提供許多第一手史料，讓場館的歷史和文化更鮮明；他預告，三井完工後，明年等雙子星案簽約、鐵路警察局6月搬家，西區門戶計畫就差不多完成。

三井倉庫蛻變後，以記憶倉庫及Info House為核心概念，走進大門會先看到原山牆展示，1樓透過VR導覽列車互動方式，帶民眾融入融入北門、鐵道部、三井倉庫三大地標，體驗場景和建物之美；另規畫書城區，除有相關文史旅遊書籍，還可依循老照片、影片的時間軌跡，窺出西區周邊歷史發展與空間演替。

倉庫2樓設有「壹叁的時空對話」文件展，重塑1913年三井倉庫創進的歷史地景，民眾可透過展內400餘件文獻史料、圖片、文物，感受歷史變遷的特色，其中還有包括三井倉庫正名過程等4大史料將首次亮相。

為配合開館及特展主題，北市文化局策劃一系列教育推廣活動，包含4場假日市集、18場次講座，另有6條主題路線18場次的街區導覽，以及5個以周邊空間記憶為主題的共創採集工作坊及展覽，活動均免費，民眾可到「記憶倉庫」臉書先行報名。

(中時 )

自行停藥令她氣喘復發 送院後撿… 中油95退款增三便民措施 現金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。