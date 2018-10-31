歷史建築三井倉庫蛻變成記憶倉庫　明對外開放

2018年10月31日 13:38 中時 陳燕珩

日治時期興建的三井物產株式會社北門倉庫，歷經2年的重組修復，11月1日正式開館，31日的開幕記者會上，副市長林欽榮（左起）、市長柯文哲與文化局長鍾永豐等人在倉庫前討論西區門戶計畫的執行情形。（張鎧乙攝）

日治時期興建的三井物產株式會社北門倉庫，歷經2年的重組修復，11月1日正式開館，31日的開幕記者會上，市長柯文哲（左）與副市長林欽榮（右）討論西區門戶計畫的執行情況。（張鎧乙攝）

西區再添新地標！位在北門旁的歷史建築三井倉庫日前拆解平移，歷經2年解體、重組修復，蛻變成記憶倉庫和Info House，透過文件展、VR導覽列車，呈現台北西區周邊歷史發展與空間演替，明起正式對外開放。台北市長柯文哲今到場剪綵表示，三井倉庫完工後，為西區門戶計畫拚上一塊重要拚圖。

建於日治時期的紅磚造三井倉庫，過去因長期閒置，屋頂與樓板幾乎腐壞塌陷，2016年為配合北門周邊路型調整，拆解東移51公尺重組，修復時沿用7成舊磚料，並以同時期黑瓦及磚補足，切割保存後的原山牆，因灰漿老化黏結力堪截，功成身退放置在場館中展示。

歷經2年拆解、重組及修復，終於重新開放，柯文哲致詞時說，三井倉庫是少數還保有日本三井集團菱形商標的建物，為了這次開幕布展，三井公司提供許多第一手史料，讓場館的歷史和文化更鮮明；他預告，三井完工後，明年等雙子星案簽約、鐵路警察局6月搬家，西區門戶計畫就差不多完成。

三井倉庫蛻變後，以記憶倉庫及Info House為核心概念，走進大門會先看到原山牆展示，1樓透過VR導覽列車互動方式，帶民眾融入融入北門、鐵道部、三井倉庫三大地標，體驗場景和建物之美；另規畫書城區，除有相關文史旅遊書籍，還可依循老照片、影片的時間軌跡，窺出西區周邊歷史發展與空間演替。

倉庫2樓設有「壹叁的時空對話」文件展，重塑1913年三井倉庫創進的歷史地景，民眾可透過展內400餘件文獻史料、圖片、文物，感受歷史變遷的特色，其中還有包括三井倉庫正名過程等4大史料將首次亮相。

為配合開館及特展主題，北市文化局策劃一系列教育推廣活動，包含4場假日市集、18場次講座，另有6條主題路線18場次的街區導覽，以及5個以周邊空間記憶為主題的共創採集工作坊及展覽，活動均免費，民眾可到「記憶倉庫」臉書先行報名。

(中時 )