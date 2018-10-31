陳慶男交保 黃國昌批檢：人能跑的都跑了錢能洗都洗了

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慶富造船董事長陳慶男向高雄地院聲請停止羈押，高雄地院昨裁准以3200萬交保。時代力量立委黃國昌今在立院司法法制委員會痛批，本來交保金是一億，這3200萬還是陳慶男律師提出來的，法官居然會准？他也質疑檢調，這段期間他已經告發過慶富相關的案件，卻從來沒要傳他出庭，實際上卻是「人可以跑的就跑了，錢可以洗的就洗了。」

陳慶男以3200萬交保，黃國昌表示他難以相信，且這3200萬的金額是陳慶男律師提議的，根本不是法院本於獨立公正地位下的裁定。他諷刺台灣成為大咖犯罪的天堂，審判拖特別久，判決下來不是跑掉，就是外役監，台灣人民都看不下這種大型經濟、貪腐案件就這樣輕輕結束，這樣的事情一再發生。

他質詢法務部次長張斗輝，慶富少東陳偉志過去就有逃跑紀錄，他曾在司法委員會質詢法務部長蔡清祥，偵查階段檢方有沒有對陳偉志聲請羈押？蔡清祥當時答覆有。黃國昌再問一次張斗輝，到底有沒有？張斗輝坦承，「好像是沒有。」黃國昌說，蔡清祥應該要發新聞稿對此公開道歉，說他說錯了，「這不是欺騙國會嗎？」

黃國昌再問已經潛逃的陳偉志是否有具體的追捕行動？張斗輝說，已經依法通緝。黃國昌再批，「連公告都沒公告，只是在卷宗裡面打幾個字進去」，張斗輝說，追捕行動不適合公開去講，他強調有積極的行動。

黃國昌接著質詢司法院秘書長呂太郎，高雄地院的新聞稿指出，陳慶男的國內資產均被查扣，黃國昌質疑，陳慶男在海外可能還有大筆資產，法院在裁准交保難道不用把陳慶男的海外資產作為裁量標準嗎？呂太郎說，「當然是因素之一，但不是唯一的。」

黃國昌說，檢察官至今的作為能讓社會大眾相信嗎？之前還說陳偉志不會跑，每天去警局報導就足夠了，結果現在跑了，誰要負責？整個系統性問題沒人負責，陳慶男的問題也一樣，海外資產、金流不徹查，竟然說他沒錢不會跑，那請問陳偉志在國外現在在喝西北風？沒錢他跑得掉？大家根本無法接受。

黃國昌質疑，卷證中陳慶男已經承認有給政治人物錢、跟銀行疏通，最起碼都違反政治獻金法，結果監察院都說檢調都沒移送案件來。甚至慶富公司利用大寮水上樂園洗錢，結果整個政府機關都在配合高捷公司的說法，高捷自己都承認一開始的一千萬來自慶富，當時慶富就在利用紙上公司洗錢，這是我國洗錢防制的水準？這叫做有防治洗錢的決心？檢察官都不用假扣押的？

黃國昌也指控，他已經告發前金管會主委李瑞倉幫慶富喬5.5億貸款的案件，到今天一點進度也沒有，從來也沒傳他過，法務部都說有分案有分案、都有在辦，但實際發生的卻是，「人可以跑的就跑了，錢可以洗的就洗了」，如果陳慶男再跑掉，誰要負責任？

(中時 )

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