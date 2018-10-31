新北400萬人口活動 今抽出韓國雙人機票

新北市邁向400萬人口活動今天由新北市府副秘書長蕭旭岑抽出韓國首爾雙人來回機票。（譚宇哲翻攝）

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新北市邁向400萬人口活動於10月20日人口來到399萬2036人。（譚宇哲翻攝）

還差不到8000人！新北市邁向400萬人口活動於10月20日人口達399萬2036人，今天由新北市府副秘書長蕭旭岑主持第六波抽獎，共抽出韓國首爾雙人來回機票、43吋液晶電視、微電腦微波爐等305項大獎，最後由10月8日才從桃園遷入八里的61歲王太太幸運抽中機票。

新北市民政局長江俊霆表示，新北市邁向400萬人口活動陸續送出gogoro電動機車、沖繩、吉隆坡、曼谷等地來回機票及遊輪之旅，今天抽獎活動從3月7日至10月20日設籍新北市的7萬9226位市民中，抽出首爾雙人來回機票、43吋液晶電視、紫外線殺菌塵蟎吸塵器、微電腦微波爐、空氣清淨機等優質好禮。

江俊霆指出，活動開始以來新北市人口以板橋區、淡水區增加最多，分別增加2847人及2513人，林口區則增加 2272 人暫居第3名，目前林口世大運選手村社會住宅陸續簽約，中籤戶11月就可入住，人口看漲可期。

目前還有8次抽獎機會，越早設籍可參加抽獎次數越多，有機會抽中市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車等大獎，歡迎尚未設籍的朋友揪團與各戶所預約遷入服務，詳細內容請查詢「住在新北 設籍新北」活動網站（https://hrg.ntpc.gov.tw/）。

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