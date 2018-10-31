新北400萬人口活動 今抽出韓國雙人機票

2018年10月31日 13:35 中時 譚宇哲

新北市邁向400萬人口活動於10月20日人口來到399萬2036人。（譚宇哲翻攝）

還差不到8000人！新北市邁向400萬人口活動於10月20日人口達399萬2036人，今天由新北市府副秘書長蕭旭岑主持第六波抽獎，共抽出韓國首爾雙人來回機票、43吋液晶電視、微電腦微波爐等305項大獎，最後由10月8日才從桃園遷入八里的61歲王太太幸運抽中機票。

新北市民政局長江俊霆表示，新北市邁向400萬人口活動陸續送出gogoro電動機車、沖繩、吉隆坡、曼谷等地來回機票及遊輪之旅，今天抽獎活動從3月7日至10月20日設籍新北市的7萬9226位市民中，抽出首爾雙人來回機票、43吋液晶電視、紫外線殺菌塵蟎吸塵器、微電腦微波爐、空氣清淨機等優質好禮。

江俊霆指出，活動開始以來新北市人口以板橋區、淡水區增加最多，分別增加2847人及2513人，林口區則增加 2272 人暫居第3名，目前林口世大運選手村社會住宅陸續簽約，中籤戶11月就可入住，人口看漲可期。

目前還有8次抽獎機會，越早設籍可參加抽獎次數越多，有機會抽中市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車等大獎，歡迎尚未設籍的朋友揪團與各戶所預約遷入服務，詳細內容請查詢「住在新北 設籍新北」活動網站（https://hrg.ntpc.gov.tw/）。

(中時 )