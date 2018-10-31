土城首座符合規格棒壘球場 預計明年三月完工

位於土城區明德路上的第三國中預定地，將打造符合青社棒規格的棒壘球場，預計明年3月完工。（許哲瑗翻攝）

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位於土城區明德路上的第三國中預定地，教育局計畫興建為棒壘球場，提供附近學校更完善的棒球隊練習場地，教育局體育及衛生科股長蘇柏宇表示，目前已進入整地工程，預計明年3月完工，將成土城區首座符合青少棒規格的棒壘球場。

土城第三國中預定地又名「土城文中三」，佔地7千5百坪，早期為農業區，2015年市地重劃後原打算興建學校，但周邊已有土城國中、中正國中及清水中學，加上少子化衝擊，考量後認為暫無興建新校必要，讓這塊地長期閒置，雜草叢生。

在多位地方民代、土城區體育會以及土城區棒委會和旋風球委員會等團體建議下，教育局2016年將該地規劃為棒壘球場，同時利用餘裕空間設置3到4面網球場、木球、旋風球等附屬設施，完工後將提供鄰近學校、社區居民使用，盼能有效活化土地。

體育及衛生教育科股長蘇柏宇表示，已在10月8日動工，目前還在整地階段，預計明年3月全面完工，總工程費約4千3百萬元，完工後將成土城區首座符合青少棒規格的棒壘球場，由土城國小協助代管用地。

新北市議員黃永昌表示，鄰近的土城國小、頂埔國小皆設有棒球隊，但校內練習空間狹小，完工後除了提供國內選手更優質的練習空間，出賽時可以拿出最好的實力發揮，全新的休閒場域也將成為地方居民一大福音。

(中時 )

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